«Сберкорус» и Х5 Group внедрили электронные договоры для поставщиков торговых сетей

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» и Х5 Group (управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») внедрили электронные договоры с поставщиками при заключении контрактов на поставки товаров во все торговые сети группы. Теперь поставщики могут заключить договор за один рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Ранее средний срок заключения договора мог занимать у торговой сети и поставщика до семи рабочих дней. Таким образом, переход на электронный формат договоров сократит время на оформление документов и упростит этот процесс, ускорит процесс поставок товаров в магазины и поможет поставщикам быстрее получать оплату от торговых сетей.

Подключение к обмену электронными договорами для поставщиков стало бесплатным.

Всего Х5 Group ожидает перехода на электронный формат до 2500 новых поставщиков в 2023 г. Обмен электронными договорами происходит через систему ЭДО «Сфера курьер». Новые поставщики Х5 Group могут заключить договор мгновенно и приступить к работе с сетью, а также подключить цепочку других электронных документов, включая EDI.

Для поставщиков создан сайт, где они могут быстро подключить электронный обмен документами с сетями Х5 Group. Процесс подключения максимально упрощен и займет не более 15 минут. Создана возможность работать по ЭДО практически бесплатно (при подключении расчетно-кассового обслуживания в Сбербанке).

«Электронный договор — это стандарт будущего для работы любого современного бизнеса. Трудно представить крупную успешную компанию без технологий ЭДО. Выгоды от применения ЭДО прежде всего в экономии времени на бумажную работу, ускорении всех бизнес-процессов и значительной экономии на бумаге, расходных материалах для печати и курьерской доставке документов. Для крупных компаний, с тысячами контрагентов эти суммы могут быть весьма значительными. Объем электронного документооборота в «Сфера курьер» растет уже много лет подряд, например, за 2021 г. на 30% (с 68,5 млн документов в 2020 г. до 108 млн — в 2021 г.). Мы благодарим коллег из Х5 Group за доверие к нашему сервису и приглашаем всех контрагентов компании оценить преимущества электронных договоров», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

«Быстрое и прозрачное подписание договоров позволяет ускорить путь товара от производителя до полки магазина, а также делает наше взаимодействие с поставщиками более удобным и эффективным. Кроме того, отказ от бумаги при документообороте - важный элемент в достижении целей Х5 Group в области заботы об окружающей среде», — сказала директор дирекции поддержки закупок X5 Group Ольга Галатонова.

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Сервис юридически значимого документооборота «Сфера курьер» позволяет обмениваться не только электронными договорами, но и другими юридически значимыми документами в электронном виде, без необходимости дублирования на бумаге. За 2022 г. пользователи сервиса отправили более 112 млн электронных документов. Возможность роуминга с другими операторами ЭДО и интеграций с «1С» и другими учетными решениями посредствам API упрощает процессы документооборота. Сервис совместим с ГИС «Честный знак» и «Меркурий».