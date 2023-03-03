«Сберкорус» сделала электронный документооборот доступным на low-code-платформах

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» организовала создание коннекторов для работы в сервисе электронного документооборота (ЭДО) «Сфера курьер» к двум low-code-платформам — ELMA365 и Comindware.

Использование low-code-платформ помогает компаниям снизить затраты на разработку практически до нуля и ускорить запуск новых ИТ-решений на 40%, отмечает представитель компании «Сберкорус».

Low-code-платформы — системы, которые помогают автоматизировать CRM и бизнес-процессы. Их суть в том, что пользователь самостоятельно перемещает блоки с готовым кодом в визуальном интерфейсе и получает ИТ-решение, адаптированное под нужды конкретной компании или отдельного бизнес-процесса.

Теперь пользователям ELMA365 и Comindware достаточно подключить коннектор и настроить его под собственные нужды. Запросить его можно у компаний-вендоров напрямую или самостоятельно добавить его из онлайн-магазинов. Если раньше клиентам ELMA365 и Comindware нужно было переключаться между интерфейсами в low-code-платформе и сервисе «Сфера курьер» для ЭДО, то сейчас времязатраты на все бизнес-процессы сократятся. ЭДО будет доступно непосредственно на low-code платформе, работать можно будет как с входящими, так и исходящими документами.

Использование ЭДО — это экономия на бумаге, ускоренное взаимодействие с контрагентами, когда документы согласовываются и подписываются за несколько минут. В свою очередь, low-code-платформы помогают выстроить взаимодействие внутри компании и автоматизировать рутинные бизнес-процессы.

«Мы наблюдаем растущую популярность low-code систем, поэтому организовали написание коннекторов к Comindware и ELMA365. Сберкорус ведет переговоры и с другими вендорами ЕСМ, чтобы наши пользователи могли максимально комфортно решать задачи, связанные с документооборотом компании. Мы стремимся предоставлять бизнесу максимально простые и понятные решения, которые не требуют длительного внедрения и могут приносить пользу бизнесу с первых минут запуска», — сказала руководитель проектов ЭДО в «Сберкорус» Евгения Жижина.

Система электронного документооборота «Сфера курьер» запущена «Сберкорус» в 2004 г. В сервисе доступно оформление, подписание и отправка 260 типов документов. К сервису подключено 2 млн пользователей. «Сберкорус» — партнер цифровой системы маркировки ГИС «Честный знак».