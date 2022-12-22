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Comindware и «Сберкорус» упрощают электронный документооборот в России

Электронный документооборот в России переходит на новый уровень. Теперь представители бизнеса могут не только создать и отправить цифровые документы своим партнерам, но и автоматизировать процессы электронного документооборота. Это значительно ускоряет процесс работы с документами, а также минимизирует возможность ошибок.

Создание новых условий для автоматизации электронного документооборота стало возможным благодаря сотрудничеству Comindware и «Сберкорус». Партнерство двух технологических лидеров на рынке России, позволит бизнесу воспользоваться новыми функциями и возможностями ЭДО «Сфера курьер» в части создания и отправки цифровых документов при внедрении low-code BPMS платформы Comindware Business Application Platform. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Мы понимаем, как важно идти в ногу со временем. Сегодня мы наблюдаем растущую популярность low-code систем, поэтому мы решили стать партнерами с Comindware в части коннектора к ЭДО «Сфера курьер». Мы хотим, чтобы компании могли по максимуму сокращать свои ресурсы на юридически значимый документооборот и делали его удобным. И объединив две системы между собой, которые автоматизируют полный цикл электронного документооборота, мы предоставляем эту возможность», — отметила руководитель проекта «Электронный документооборот» в «Сберкорус» Евгения Жижина.

По статистике, уже больше 40% российских компаний применяет в своей работе электронный документооборот (ЭДО). И эта цифра растет, как и число компаний, которые полностью перешли на цифровые документы. Причем мотивацией к такому переходу часто является внедрение low-code платформ для автоматизации бизнес-процессов.

«Документооборот возникает в любом процессе, где есть соприкосновение интересов двух сторон. И задача Comindware состоит в том, чтобы предоставить своим клиентам гибкий и функциональный инструмент для автоматизации бизнеса. Благодаря сотрудничеству со «Сберкорус» мы теперь сможем реализовать функциональность генерации и передачи электронных документов на нужных этапах работы любой компании. Уверен, что наши сегодняшние и будущие клиенты, оценят удобство и возможности нового функционала, доступного благодаря сотрудничеству российских ИТ-компаний», — отметил директор Comindware Виталий Шпак.

Эксперты отмечают, что применение средств автоматизации процессов и электронного документооборота значительно повышают эффективность бизнеса, снижают его зависимость от человеческого фактора и ошибок.

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Поддержка ИТ-отрасли

По словам специалистов, сегодня российский бизнес сегодня имеет уникальную возможность воспользоваться передовыми ИТ-решениям, которые созданы отечественными компаниями и учитывают не только специфику рынка, но и локальные законодательные требования. Причем российские ИТ-решения постоянно совершенствуются, расширяют функциональность и предлагают новый пользовательский опыт и преимущества.

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«Сберкорус» — разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов, поставщик №1 для «Сбера» по программному обеспечению и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России. В портфеле компании 20 собственных продуктов. Продукты и сервисы компании доступны для 2,7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Количество ежемесячных активных пользователей продуктов компании около 450 тыс. человек.

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 гг. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

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