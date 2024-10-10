«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатационную площадку «Зеленоградская» и завершил перевод своей части парков перевозчика с опережением графика на несколько месяцев. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Эксплуатационная площадка «Зеленоградская» обслуживает более 30 маршрутов. Ежедневно здесь будут формировать до 240 электронных путевых листов. Это двенадцатая площадка «Мосгортранса», где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажных.

«Продолжаем улучшать условия труда сотрудников, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Электронные путевые листы снижают нагрузку на водителей, экономят их время и повышают эффективность работы городского транспорта. Теперь на всех эксплуатационных площадках «Мосгортранса» в день формируют до 6 тыс. электронных путевых листов», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня «СберКорус» автоматизировал работу всех двенадцати транспортных площадок ГУП «Мосгортранс», которые были запланированы для внедрения Транспортного ЭДО от «СберКорус» на этот год. Внедрение новой системы позволяет предприятию усилить меры безопасности, создать более комфортные условия труда для водителей и облегчить процесс проверок со стороны контролирующих органов. Используя цифровые транспортные документы, водители городского наземного транспорта экономят около 16 минут за смену или 2,5 дня в год. Такая экономия времени позволяет водителям освобождаться от рутинных задач и быстрее выходить на маршрут. Мы в «СберКорус» стремимся развивать сервисы, направленные на цифровизацию логистики, чтобы в будущем электронные транспортные документы способствовали технологическому прогрессу», ― сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее «СберКорус» и «Мосгортранс» полностью перевели автобусный парк «Тушино» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, в марте 2024 г. было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», в апреле 2024 г. партнеры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра» и на эксплуатационных площадках «Андропова», «Нагатино», «Домодедовская» и «Ховрино».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Отказ от бумаги поможет сохранить «Мосгортрансу» более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.