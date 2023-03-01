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«Сберкорус» вошел в топ-10 операторов электронного документооборота по версии ФНС

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» вошла в перечень операторов электронного документооборота (ЭДО), составленный Федеральной налоговой службой России. Перечень операторов опубликован на официальном сайте ведомства. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Основой для составления рейтинга стали сведения о наличии настроенного межоператорского взаимодействия у каждого участника списка. «Сберкорус» занял в рейтинге седьмое место. Всего в списке представлено 48 официальных операторов ЭДО.

Благодаря информации, представленной в рейтинге по каждому оператору ЭДО, любой пользователь может узнать об особенностях электронного документооборота между хозяйствующими субъектами и выбрать оператора по нужным критериям (наличие демоверсии, возможность отправки отчетности в ФНС и пр.).

Кроме того, перечень поможет отправить сообщение операторам электронного документооборота (с копией в ФНС России) по вопросам организации роуминга и выполнить переход на страницу оператора, в том числе по предоставляемой им конкретной услуге.

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«Одним из основных критериев для любой компании при выборе оператора электронного документооборота является возможность предоставления роуминга, то есть возможность обмениваться документами с контрагентами, у которых другой оператор ЭДО. «Сберкорус» является одним из лидеров по количеству настроенных взаимодействий — мы можем работать с 16 операторами ЭДО. Представленные в перечне операторов данные крайне важны для всех, кто ищет для себя оператора ЭДО, и, несомненно, помогут определиться компании любого размера», — сказал руководитель проектов ЭДО в «Сберкорус» Роман Воробьев.

Система электронного документооборота «Сфера курьер» запущена «Сберкорус» в 2004 г. В сервисе доступно оформление, подписание и отправка 260 типов документов. К сервису подключено 2 млн пользователей. «Сберкорус» — партнер цифровой системы маркировки ГИС «Честный знак».

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