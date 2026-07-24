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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вершков Сергей

СОБЫТИЯ


24.07.2026 R-Style Softlab объявила о назначении Сергея Вершкова генеральным директором 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года 1
19.05.2017 «Корус Консалтинг СНГ» стал оператором фискальных данных 1
16.06.2016 «Корус Консалтинг СНГ» разработал мобильное приложение для подписания электронных документов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Вершков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1469 5
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 5
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 288 1
SAP SE 5594 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 1
Softline - Софтлайн 3725 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 366 1
Крок - Croc 1962 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 302 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 319 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 712 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 429 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1120 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1094 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 4
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5418 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6528 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 196 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 974 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13914 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2406 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18066 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 480 3
Электронный документ - Electronic document 1575 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4319 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2753 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 207 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13865 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2355 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22274 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12851 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34777 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9784 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13583 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2524 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 193 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 426 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33383 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6215 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5852 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2687 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13031 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24319 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12809 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12894 1
Корус Консалтинг - Корус ОФД 4 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Вет.Коннект 2 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Корус Консалтинг - Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Е-Факторинг 4 1
Apple iPad 4003 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 204 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 133 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 730 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 56 1
Сбер - Business Travel 13 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
Сбер - СберЛизинг - E-Leasing 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3552 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Каталог 4 1
Аниканова Мария 15 1
Самойлов Юрий 75 1
Макаров Алексей 69 1
Бойко Андрей 56 1
Козловский Андрей 12 1
Новиков Александр 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 165603 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 5
Южная Корея - Республика 7042 1
Беларусь - Белоруссия 6278 1
Германия - Федеративная Республика 13197 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53301 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57501 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 991 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 410 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6562 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7504 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5096 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8922 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 1
Зоология - наука о животных 2882 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 645 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1723 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 785 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1393 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 561 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12279 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8049 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5561 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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