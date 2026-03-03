Разделы

Сбер Business Travel


СОБЫТИЯ

03.03.2026 Партнерство Bronevik.com и «Аэроклуба» расширяет возможности отелей по привлечению деловых гостей 1
18.04.2024 Bronevik.com расширяет присутствие апартаментов на своей платформе 1
23.11.2023 Nexign выпустила систему для управления командировками 1
05.07.2022 На рынке сервисов бронирования передел. «Дочка» «1С» купила крупного игрока 1
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
20.03.2019 Сбербанк запустил сервис Business Travel для организации деловых поездок 1
09.08.2018 Крупные игроки туристической индустрии присоединились к программе Sabre «Больше, чем NDC» 1
24.05.2012 IBS Platformix развернула телефонную IP-сеть для ATH Business Travel Solution 1
16.05.2006 Новые методы в интернет-рекламе сулят золотые горы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 3
Google LLC 12365 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1380 2
AOL Inc - America Online 1878 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
HERE Technologies 109 1
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 1
Marketing Sherpa 3 1
AOL Weblogs 10 1
Google - dMarc Broadcasting 5 1
Synacor - Technorati 29 1
SAP SE 5471 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Microsoft Corporation 25365 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
9126 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 172 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 310 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 3
American Express Global Business Travel - American Express Travel Classic 5 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 173 2
American Express - Amex 335 2
American Airlines 89 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 113 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Академсервис 1 1
Roomlink - Эй энд Эй - A&A Business Travel Services Holding - Забронируй.ру 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2023 1
eBay Inc 1632 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5288 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 4
Бронирование - Booking 837 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57917 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4989 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4171 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11552 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13432 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5180 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5739 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4296 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2476 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 296 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 111 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3793 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4336 1
Wiki - Вики - режим Википедии 257 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7152 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13366 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6106 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2895 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 192 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 1
MarTech - Influence-маркетинг - Маркетинг влияния - Вирусный маркетинг 32 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2270 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2454 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10549 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1985 1
Электронный документ - Electronic document 1536 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7214 1
Click-to-Call 33 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3129 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1151 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 111 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5357 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 474 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 362 3
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 1
Google AdSense 119 1
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 15 1
Sabre NDC - Sabre New Distribution Capability - Sabre Beyond NDC 3 1
Сбер - СберКорус - Вет.Коннект 2 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 1
МегаФон - Nexign Business Travel 3 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 18 1
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 1
Microsoft Windows Live Spaces - MSN Spaces 37 1
Google Android 14858 1
Apple iOS 8344 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1434 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 123 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 228 1
Booking.com 123 1
Машурин Сергей 21 1
Яремко Максим 13 1
Qualantone Mike - Квалантон Майк 1 1
Вершков Сергей 5 1
Карпов Сергей 49 1
Shirk Dave - Ширк Дейв 6 1
Taylor Alison - Тейлор Элисон 1 1
Фаге Сергей 9 1
Елизаров Алексей 2 1
Грошева Виктория 1 1
Гончаренко Марина 27 1
Формальский Илья 6 1
Стрижов Николай 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Попов Анатолий 149 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 159112 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14565 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53652 1
Земля - планета Солнечной системы 10711 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3441 1
Новая Зеландия 733 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 6
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1333 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26157 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5454 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3420 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2604 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20513 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 949 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1168 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 359 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5760 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 610 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2980 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 763 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1663 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2149 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 706 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 541 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11833 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2323 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 268 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1571 1
PC Magazine - PCMag 97 1
CRN 50 1
InformationWeek 241 1
Playboy 51 1
InfoWorld 55 1
Forbes - Форбс 936 1
eMarketer 206 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
