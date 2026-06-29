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Академсервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.06.2026 Bronevik.com объявила о назначении генеральным директором Павла Корешкова 1
05.07.2022 На рынке сервисов бронирования передел. «Дочка» «1С» купила крупного игрока 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Академсервис и организации, системы, технологии, персоны:

1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 16 1
Google LLC 12595 1
9500 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15552 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 133 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 187 1
Roomlink - Эй энд Эй - A&A Business Travel Services Holding - Забронируй.ру 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2082 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1860 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 119 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21659 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1390 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1644 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7004 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5696 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 279 1
Forbes - Форбс 979 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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