Nexign выпустила систему для управления командировками

Компания Nexign («Нэксайн») выпустила Nexign Business Travel — ИТ-систему для автоматизации командировок и управления расходами на них. Решение помогает компаниям оптимизировать нагрузку на административные подразделения и эффективнее управлять командировочным бюджетом.

Nexign Business Travel облегчает бронирование тревел-услуг для сотрудников и последующее сопровождение процесса со стороны ответственных подразделений. Решение интегрируется с агрегаторами бронирования жилья и билетов на транспорт, а также с внутренними системами бухгалтерского и кадрового учета. При оформлении командировки необходимые персональные данные подгружаются автоматически. Это позволяет сократить время на организацию деловой поездки с нескольких часов до пары минут и избежать ошибок в заполняемой информации.

Сотрудник самостоятельно или через ассистента создает заявку, выбирает удобный рейс или поезд и вариант для проживания. После этого заявка попадает на согласование руководителю и тревел-менеджеру. В случае непредвиденных ситуаций сотрудник может обратиться непосредственно к поставщику тревел-услуг в чате.

Nexign Business Travel включает необходимые отчеты о расходах. Благодаря этому руководители могут отслеживать командировочные бюджеты и оперативно управлять лимитами. При выборе услуг система подсказывает пользователю, соответствует ли бронь тревел-политике компании.

«Nexign Business Travel — это решение для удобной и быстрой организации командировок. При его создании мы учли пожелания от наших сотрудников, которые вовлечены во все этапы формирования и обработки командировок, и обратную связь от клиентов, использующих наши продукты для цифровизации бизнеса. Одно из основных преимуществ системы состоит в ее гибкости и адаптивности под запросы заказчика: подключение к дополнительным провайдерам услуг, настройка необходимых параметров и типов отчетов», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

Nexign Business Travel дополняет линейку HR-продуктов компании и ее можно интегрировать с решением Neon HRM. Совместное использование продуктов позволяет автоматизировать бизнес-процессы и улучшить пользовательский опыт сотрудников при взаимодействии с внутренними системами компании. Решение является полностью российской разработкой и способно заменить SAP Concur.