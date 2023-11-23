Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Nexign выпустила систему для управления командировками

Компания Nexign («Нэксайн») выпустила Nexign Business Travel — ИТ-систему для автоматизации командировок и управления расходами на них. Решение помогает компаниям оптимизировать нагрузку на административные подразделения и эффективнее управлять командировочным бюджетом.

Nexign Business Travel облегчает бронирование тревел-услуг для сотрудников и последующее сопровождение процесса со стороны ответственных подразделений. Решение интегрируется с агрегаторами бронирования жилья и билетов на транспорт, а также с внутренними системами бухгалтерского и кадрового учета. При оформлении командировки необходимые персональные данные подгружаются автоматически. Это позволяет сократить время на организацию деловой поездки с нескольких часов до пары минут и избежать ошибок в заполняемой информации.

Сотрудник самостоятельно или через ассистента создает заявку, выбирает удобный рейс или поезд и вариант для проживания. После этого заявка попадает на согласование руководителю и тревел-менеджеру. В случае непредвиденных ситуаций сотрудник может обратиться непосредственно к поставщику тревел-услуг в чате.

Nexign Business Travel включает необходимые отчеты о расходах. Благодаря этому руководители могут отслеживать командировочные бюджеты и оперативно управлять лимитами. При выборе услуг система подсказывает пользователю, соответствует ли бронь тревел-политике компании.

«Nexign Business Travel — это решение для удобной и быстрой организации командировок. При его создании мы учли пожелания от наших сотрудников, которые вовлечены во все этапы формирования и обработки командировок, и обратную связь от клиентов, использующих наши продукты для цифровизации бизнеса. Одно из основных преимуществ системы состоит в ее гибкости и адаптивности под запросы заказчика: подключение к дополнительным провайдерам услуг, настройка необходимых параметров и типов отчетов», — сказал Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

Nexign Business Travel дополняет линейку HR-продуктов компании и ее можно интегрировать с решением Neon HRM. Совместное использование продуктов позволяет автоматизировать бизнес-процессы и улучшить пользовательский опыт сотрудников при взаимодействии с внутренними системами компании. Решение является полностью российской разработкой и способно заменить SAP Concur.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Пустовой, Arenadata: Рынок дата-решений сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране

«Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов

Как проходит цифровая трансформация компании: 3 важных условия

В «Моем офисе» появился упрощенный переход с Microsoft Exchange на собственную почту для крупных организаций

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще