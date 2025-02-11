Разделы

МТС Экосистема МТС МТС ИТ-Град IT-Grad Энтерпрайз Клауд Enterprise Cloud

МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud

11.02.2025 «ИТ-Град» подтвердил соответствие законодательству его импортозамещённого облака

огут размещать свои данные и ИТ-системы в виртуальной инфраструктуре лишь тех провайдеров, которые подтвердили своё соответствие законодательству и были добавлены в данный перечень. Попадание в него «ИТ-Града» позволит таким компаниям и государственным (муниципальным) заказчикам размещать в облаке ИТ-системы и данные в соответствии с требованиями законодательства. Импортозамещённое облако —
13.07.2022 МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подписании меморандума о сотрудничестве между «ИТ-ГРАД», дочерней компанией МТС, и телеком-оператором Казахстана АО «Казахтелеком». Партнеры планируют развивать казахстанский рынок облачных услуг на базе cloud-экспертизы МТС и инфраструктур
24.09.2020 «ИТ-град» и «Полиматика» объявили о сотрудничестве

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщил о начале сотрудничества с компанией «Полиматика», разработчиком ИТ-систем анализа больших данных (Big Data). Технологические партнеры обеспечат российский
20.08.2020 «ИТ-град» прошел переаттестацию облачной инфраструктуры для размещения ГИС

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщил о получении нового аттестата соответствия виртуальной инфраструктуры третьему классу защищенности государственных информационных систем (ГИС) согласно тре
03.08.2020 «ИТ-град» запустил партнерскую программу для физических лиц

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщил о запуске партнерской программы для физических лиц. Ежемесячно в течение года участники программы будут получать до 10% дохода от суммы счета каждого клие
23.07.2020 «КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД»

ГК «КОРУС Консалтинг» и «ИТ-ГРАД» (группа МТС) завершили проект по запуску облачной системы электронного документооборота для международной фармацевтической компании «Юнифарм». Решение обеспечивает хранение договоров в
27.03.2020 Розничная сеть «Твой дом» перенесла сервисы онлайн-торговли в облако «ИТ-града»

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщает об организации облачной ИТ-инфраструктуры для сети ги
13.02.2020 «Русхимсеть» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако «ИТ-града»

Провайдеры «ИТ-град» и CloudMTS, входящие в облачное направление МТС, сообщили о реализации комплексного

31.01.2020 «ИТ-град» обновил сертификат PCI DSS, подтвердив надежность облака

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщил о соответствии собственной облачной инфраструктуры тре
24.12.2019 «ИТ-град» и Edisoft договорились о совместном внедрении СЭД в России

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) и Edisoft, международный провайдер электронного документооборо
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России

Новый сервис «ИТ-града» Как стало известно CNews, облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) запустил совместный с интегратором и партнером SAP – компанией
12.11.2019 Российский вертолет VRT500 проектируется в облаке «ИТ-ГРАД»

Облачный провайдер «ИТ-ГРАД» (входит в группу МТС), сообщил о реализации комплексного проекта по организации облачной ИТ-инфраструктуры для «ВР-Технологии» - инновационного конструкторского бюро, дочерней компании
15.05.2019 Avito перенесла офисную ИТ-инфраструктуру в облако «ИТ-град»

Облачный провайдер «ИТ-град», российский поставщик IaaS-решений, входящий в группу МТС, сообщил о реализации комплексного проекта по организации облачной ИТ-инфраструктуры для компании Avito – интернет-сервиса по

09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда

усиливается на рынке облачных услуг Голландская «дочка» МТС Vostok Mobile B.V. приобрела компанию «ИТ-град 1 клауд», которая объединяет облачные активы ГК «ИТ-град», одного из крупнейши
09.01.2019 МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров

МТС объявила о приобретении своей дочерней компанией Vostok Mobile B.V. (Нидерланды) у группы частных инвесторов за 2,491 млрд рублей (с учетом чистого долга) 100% долей «ИТ-Град 1 Клауд», объединяющего облачные активы группы компаний «ИТ-Град», одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке IaaS. Группа компаний «ИТ-Град» развивает

11.09.2018 SL Tech объявила о переходе к использованию IaaS-облака «ИТ-Град»

«ИТ-Град» объявила о том, что SL Tech перешла к использованию ее IaaS-облака для обеспечения надежности своей инфраструктуры. SL Tech, специализирующаяся на предоставлении онлайн-услуг B2C/B2B-п
15.11.2016 «ИТ-Град» запустил новую облачную площадку в Казахстане

В октябре 2016 г. состоялось открытие новой облачной площадки «ИТ-Град», расположенной в республике Казахстан, в городе Алматы. Она стала первой площадкой к
20.06.2016 Prof-IT Ventures реализует облачный сервис Scorocode с помощью «ИТ-Града»

о ведомственных систем), заключила договор о долгосрочном партнерстве с поставщиком облачных услуг «ИТ-Град». В рамках установленных отношений «ИТ-Град» предоставляет вычислительные мощн
09.06.2016 «DMI Дятьково» разместил систему управления продажами в «облаке» «ИТ-Града»

ынка в сегменте комплексных интерьерных решений, разместил систему управления продажами в «облаке» «ИТ-Град». Об этом CNews сообщили в «ИТ-Граде». «DMI Дятьково» распространяет собственную прод
13.05.2016 «Андок» разместила в «облаке» «ИТ-Града» SaaS-сервисы управления документооборотом

отом и бизнес-процессами, заключила договор о долгосрочном технологическом партнерстве с компанией «ИТ-Град». Результатом сотрудничества стала реализация услуги «Docsvision в облаке», доступной
15.03.2016 «ИТ-Град» предоставил Русской православной церкви облачные услуги для проекта Prihod.ru

Компания «ИТ-Град» предоставила Русской православной церкви (РПЦ) облачные услуги по модели IaaS для ин
02.03.2016 «Корус Консалтинг» заключил партнерское соглашение с «ИТ-Град»

Группа компаний «Корус Консалтинг» заключила партнерское соглашение с группой компаний «ИТ-Град». В рамках сотрудничества системный интегратор будет предлагать заказчикам реализацию
03.02.2016 «ИТ-Град» сертифицировал свое «облако» по стандарту PCI DSS

По завершении 2015 г. группа компаний «ИТ-Град» прошла аудит на соответствие требованиям стандарта PCI DSS, сертифицировав не только
28.07.2015 «ИТ-Град» пополнила своё портфолио SaaS-решений продуктами ServiceNow

Компания «ИТ-Град» заключила партнерское соглашение MSP (Managed Service Provider) с компанией ServiceN
17.06.2014 «ИТ-Град» и ЦОД SDN СДН объединяют ресурсы для развития облачных сервисов в СЗФО

С первого июня 2014 г. компания «ИТ-Град» арендует отдельный серверный зал на 30 стоек в дата-центре “СДН” в Санкт-Петербурге. Ресурсы новой технологической площадки «ИТ-Град» предназначены для размещения оборудования з
13.05.2014 На базе DataSpace запущена новая облачная площадка компании «ИТ-Град»

Компания «ИТ-Град», специализирующаяся на предоставлении облачных услуг корпоративным заказчикам, запустила новую облачную площадку на базе московского дата-центра DataSpace уровня Tier III Facility. Об

19.01.2012 «ИТ-Град» завершил поставку аппаратно-программного обеспечения для Министерства регионального развития РФ

логичного решения на базе оборудования IBM, Cisco, APC для нужд Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Системным интегратором на проекте выступила компания «ИТ-Град». Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) – информационно-аналитическая система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в гос
11.02.2011 «ИТ-Град» открыла Центр компетенции NetApp в Санкт-Петербурге

Компании NetApp и «ИТ-Град» объявили об открытии в Санкт-Петербурге Центра компетенции NetApp. Центр компетенции
11.02.2010 «ИТ-Град» оптимизировала систему хранения данных с помощью решения NetApp

Компания «ИТ-Град», специализирующаяся на функциональном ИТ-аутсорсинге, объявила о внедрении системы NetApp серии FAS3100. Как ожидается, это позволит компании сократить себестоимость хранения данных и


Публикаций - 91, упоминаний - 138

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий.

