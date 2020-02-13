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«Русхимсеть» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако «ИТ-града»

Интеграция Инфраструктура Облака

Провайдеры «ИТ-град» и CloudMTS, входящие в облачное направление МТС, сообщили о реализации комплексного проекта по организации облачной инфраструктуры для компании «Русхимсеть», универсального дистрибьютора химического сырья и материалов в России и странах СНГ. Объединенная команда провайдеров провела аудит и перенесла в облако почти всю ИТ-инфраструктуру, которой пользуется центральный офис и региональные филиалы.

В рамках проекта специалисты провайдеров провели аудит существующих ИТ-систем компании «Русхимсеть», разработали схему и план миграции в облако. Для повышения эффективности внутрикорпоративного взаимодействия эксперты оптимизировали корпоративную сетевую инфраструктуру, проведя реконфигурацию более 30 подсетей.

На облачную площадку «ИТ-града» перенесены базы данных, учетные системы, а также системы, отвечающие за централизованный доступ и аутентификацию пользователей. В облаке работает почти вся корпоративная ИТ-инфраструктура компании: система электронного документооборота, почта, IP-телефония. Кроме того, «Русхимсеть» использует облачные технологии для создания резервных копий приложений и баз данных. Переход в облако позволил расширить возможности дисковой системы, производительность которой кратно выросла. Минимум на 30% повысилась скорость работы ИТ-систем.

«Наша цель – быть лидером на рынке химической дистрибуции, предоставляя лучшее сырье и качественный сервис. В числе наших партнеров более трех тысяч предприятий в России и странах СНГ. Для того чтобы сохранять свои высокие позиции и дальше развивать бизнес мы должны быть уверены в надежности работы ИТ-систем. Облачные технологии помогли нам избежать масштабных инвестиций в ИТ-инфраструктуру, которая требовала экстренной модернизации. Эксперты провайдеров оперативно оказали нам консультационную поддержку, помогли провести миграцию в облако, а также устранить сложности сетевого взаимодействия и восстановить службу Active Directory», – сказал руководитель ИТ-подразделения компании «Русхимсеть» Дмитрий Гончаров.

«Пример компании "Русхимсеть" не первый в нашей практике, когда бизнес переносит почти все свои ИТ-системы в облачную среду. Компания "Русхимсеть" работает по всей стране, имея развитую филиальную сеть и несколько десятков логистических центров. Несмотря на то, что часть сервисов переносилась в облако экстренно, миграция абсолютно не отразилась на бизнес-процессах и работе сотрудников», – отметил руководитель группы professional и managed services провайдера CloudMTS Антон Калинкин.



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