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«ИТ-град» запустил партнерскую программу для физических лиц

Облака

Облачный провайдер «ИТ-град» (входит в группу МТС) сообщил о запуске партнерской программы для физических лиц. Ежемесячно в течение года участники программы будут получать до 10% дохода от суммы счета каждого клиента, подключенного по их рекомендации к облачным сервисам «ИТ-град». Схема начисления вознаграждения прозрачна – чем больше совершается сделок по рекомендациям партнера, тем больше сумма выплат.

В рамках партнерской программы любой гражданин России может получать дополнительный доход, советуя решения провайдера индивидуальным предпринимателям и компаниям из различных отраслей. Для рекомендаций доступна облачная инфраструктура «ИТ-град», сервисы резервного копирования, услуги «Защищенное облако ФЗ-152» и «PCI DSS хостинг», корпоративная почта MS Exchange. До конца 2020 г. портфель услуг, задействованных в программе, будет расширен.

Сотрудничество с «ИТ-град» не требует инвестиций со стороны партнеров-физических лиц. Чтобы начать зарабатывать на рекомендациях облачных решений достаточно онлайн-регистрации в партнерской программе «ИТ-град» через технологическую платформу Consenta.

Зарегистрировавшись, участник программы получает доступ к личному кабинету, в котором может отправлять заявки с контактами заинтересованных клиентов, отслеживать статусы продаж и начисление вознаграждения. После получения рекомендации от участника партнерской программы переговоры с клиентом, продажи и заключение договоров провайдер берет на себя. Вознаграждение за результативную рекомендацию партнер может получить на банковскую карту, подав заявку в личном кабинете Consenta.

«Рынок облачных сервисов ежегодно демонстрирует стабильно высокий рост. Согласно прогнозам, в 2020 г. объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на 27%. Запустив партнерскую программу для физических лиц, мы предоставили возможность зарабатывать на облачных сервисах практически каждому. Участник партнерской программы получает доход за успешную рекомендацию решений «ИТ-град» для компании из любой отрасли. Помимо своевременной оплаты для порекомендовавшего нас партнера, мы гарантируем предоставление надежного и востребованного сервиса для заказчика», – отметил генеральный директор «ИТ-град» Юрий Зинченко.



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