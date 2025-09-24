СКБ Контур - Контур.Экстерн

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|24.09.2025
|
«Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения
Пользователям «Контур.Экстерна», которые продают товары на Wildberries, больше не нужно вручную загружать от
|05.08.2025
|
ПАО «ВымпелКом» использует API «Контур.Экстерна» для обработки больничных листов
ПАО «ВымпелКом» сдает отчетность в контролирующие органы через сервис «Контур.Экстерн». Чтобы упростить обработку электронных больничных листков, в 2022 г. компания интегрировала «Контур.Экстерн» в финансовую систему на базе Oracle с помощью программного ин
|18.07.2025
|
«Контур.Экстерн» занял первое место в рейтинге онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности
и и ЭДО, соблюдение особых требований к безопасному хранению чувствительных данных, а также работу с сертификатами электронной подписи и машиночитаемыми доверенностями. Первое место в рейтинге занял «Контур.Экстерн». Сервис располагает широкими возможностями для работы с отчетностью: массовая отправка документов в контролирующие органы, контроль сроков сдачи отчетов и уплаты платежей, много
|25.06.2025
|
В «Контур.Банке» появилась интеграция с «Контур.Экстерном»: теперь платежные поручения можно создавать прямо в сервисе учета
акже исключает риски, связанные с ручной обработкой данных». Павел Орловский, руководитель проекта «Контур.Экстерн»: «Благодаря такой интеграции у бухгалтера под рукой появляется еще один инстр
|18.11.2024
|
«Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс
аботу с документами и снижает риск ошибок в учете. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Экстерн» — система отчетности и учета, которая помогает отправлять сведения в госорган
|05.07.2024
|
«Контур.Норматив» теперь доступен только клиентам «Контур.Экстерна»
«Контур.Экстерн» развивается как экосистема для бухгалтера. Сначала сервис отчетности включил
|14.11.2022
|
«Контур» предложил бизнесу дистанционное подписание отчетности
Новая возможность доступна в системе интернет-отчетности «Контур.экстерн» и позволяет организациям отчитываться в контролирующие органы, даже если руко
|16.09.2020
|
«Контур.Экстерн» запустил решение для самозанятых бухгалтеров
В системе интернет-отчетности «Контур.Экстерн» появилось специальное решение для бухгалтеров, которые самостоятельно ведут о
|01.04.2020
|
Пользователи ОС Astra Linux получили возможность сдавать отчетность через «Контур.Экстерн»
Контур» сообщили об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость программного продукта «Контур.Экстерн» и ОС семейства Astra Linux. Разработчики «Контура» создали специальный плагин
|22.10.2019
|
«Контур.Экстерн» запустил сервис регистрации бизнеса
В системе интернет-отчетности «Контур.Экстерн» теперь можно зарегистрировать ИП дистанционно. Об этом CNews сообщили в пресс
|19.03.2019
|
Совкомбанк интегрировал «Контур.экстерн» в систему ДБО
Совкомбанк интегрировал в систему дистанционного обслуживания сервис интернет-отчетности «Контур.экстерн» компании «СКБ контур». Теперь предприниматели могут сдавать налоговую отчетность прямо из чат-банка. Новый сервис будет полезен предпринимателям на УСН и ЕНВД, которые часто зап
|23.06.2017
|
Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн»
ации функциональности банка для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») с системой «Контур.Экстерн». Как рассказали CNews в компании, клиентам банка «Точка», сдающим отчетность
|01.06.2017
|
Модульбанк интегрировался с «Контур.Экстерном»
Клиентам Модульбанка, которые сдают отчетность через систему «Контур.Экстерн» от компании «СКБ Контур», стало проще платить налоги. Все данные теперь автом
|25.11.2016
|
«Контур.Экстерн» сформирует платежки из налоговых деклараций
«СКБ Контур» сообщил о том, что абоненты «Контур.Экстерн» могут сформировать платежное поручение на этапе проверки и отправки налоговой
|24.04.2014
|
«СКБ Контур» интегрировала «Контур-Экстерн» с 1С
Компания «СКБ Контур» разработала модуль, который позволяет отправлять отчеты через систему «Контур-Экстерн», предназначенную для отправки интернет-отчетности в контролирующие органы страны (ФНС, ПФР, ФСС и другие), прямо из системы 1С. Об этом CNews сообщили в «СКБ Контур». «Многим аб
|06.03.2013
|
Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет
Компания «СКБ Контур» сообщила об оснащении системы «Контур-Экстерн» возможностью представлять документы по требованию через интернет. Теперь поль
|23.10.2012
|
Абонентам «Контур-Экстерн» стали доступны SMS-уведомления о необходимости уплаты налога
В системе «Контур-Экстерн» появился сервис SMS-уведомлений. Пользователи могут получать на сотовый телефон сообщения о поступивших из налоговой требованиях, а также отслеживать статус отправленных отчетов
|24.09.2012
|
«СКБ Контур» дал возможность абонентам системы «Контур-Экстерн» обмениваться электронными первичными документами
(более полумиллиона компаний) получила доступ в систему для обмена электронными юридически значимыми документами «Диадок», разработанную «СКБ Контур». Для каждого юридического лица-абонента системы «Контур-Экстерн» в «Диадоке» был создан личный кабинет, активация которого происходит при первом входе в систему и занимает меньше минуты. Для филиалов организаций вход в систему будет возможен
|02.08.2012
|
Через серверы «Контур-Экстерна» прошло 100 млн отчетов
Согласно данным компании «СКБ Контур», через серверы системы «Контур-Экстерн» с момента её запуска в 2000 г. пошло 100 млн отчетов. Если в год запуска системы через нее было передано всего 432 отчета, то в 2006 г. их число превысило 2,6 млн. В 2007 г. чер
|09.07.2012
|
Абоненты «Контур-Экстерна» смогут представлять в налоговую документы по требованию в электронном виде
вил о первых шагах интеграции двух решений для бизнеса: SaaS-сервиса «Диадок» — системы для обмена электронными документами — и основного продукта компании — системы для сдачи электронной отчетности «Контур-Экстерн». Интеграция рассчитана на полную автоматизацию работы пользователя с электронными документами. Подключившись к обоим сервисам, очень скоро пользователь сможет в одной системе не
|22.05.2012
|
В системе «Контур-Экстерн» можно узнать финансовое состояние контрагента
Компания «СКБ Контур» объявила о том, что у пользователей системы «Контур-Экстерн» появилась возможность узнать финансовое состояние конкурента или контрагента. Проверять контрагентов в «Контур-Фокусе» могут пользователи системы «Контур-Экстерн». Но ран
|21.05.2012
|
USB-токены «Рутокен» получат более 200 тыс. пользователей «Контур-Экстерн»
о заключении крупной сделки с компанией «СКБ Контур», разработчиком системы электронной отчетности «Контур-Экстерн». Согласно условиям подписанного сторонами контракта, носители «Рутокен» получ
|24.10.2011
|
Пользователи сервиса «Эврика» смогут получить скидку на подключение к системе «Контур-Экстерн»
Пользователи интернет-сервиса расчета заработной платы «Эврика» в рамках акции «Идеальная пара» смогут получить 50% скидку на годовое подключение к системе отправки отчетности «Контур-Экстерн». Для этого необходимо оплатить «Эврику» на 1 год вперед. Помимо этого, скидку смогут получить клиенты, которые уже оплатили пользование сервисом на следующий год. Стать участник
|27.12.2007
|
«СКБ Контур»: число абонентов «Контур-Экстерн» достигло 500 тыс.
анизация корпорации, нацеленная на увеличение и интеграцию партнерской сети. Накануне нового 2008 г. число абонентов системы защищенной электронной отчетности в контролирующие государственные органы «Контур-Экстерн» достигло полумиллиона. К системе «Контур-Экстерн» подключились все без исключения российские регионы. Сегодня широкий диапазон возможностей и качество предоставляемых усл
|23.07.2007
|
«СКБ Контур» анонсировал новую версию «Контур-Экстерн Лайт»
Федеральный ИТ-разработчик «СКБ Контур» выпустил новую версию «Контур-Экстерн Лайт» — дополнительной программы для пользователей системы защищенного электро
