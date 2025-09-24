СКБ Контур - Контур.Экстерн

Разделы

24.09.2025 «Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения

Пользователям «Контур.Экстерна», которые продают товары на Wildberries, больше не нужно вручную загружать от
05.08.2025 ПАО «ВымпелКом» использует API «Контур.Экстерна» для обработки больничных листов ​

ПАО «ВымпелКом» сдает отчетность в контролирующие органы через сервис «Контур.Экстерн». Чтобы упростить обработку электронных больничных листков, в 2022 г. компания интегрировала «Контур.Экстерн» в финансовую систему на базе Oracle с помощью программного ин
18.07.2025 «Контур.Экстерн» занял первое место в рейтинге онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности

и и ЭДО, соблюдение особых требований к безопасному хранению чувствительных данных, а также работу с сертификатами электронной подписи и машиночитаемыми доверенностями. Первое место в рейтинге занял «Контур.Экстерн». Сервис располагает широкими возможностями для работы с отчетностью: массовая отправка документов в контролирующие органы, контроль сроков сдачи отчетов и уплаты платежей, много
25.06.2025 ​В «Контур.Банке» появилась интеграция с «Контур.Экстерном»: теперь платежные поручения можно создавать прямо в сервисе учета ​

акже исключает риски, связанные с ручной обработкой данных». Павел Орловский, руководитель проекта «Контур.Экстерн»: «Благодаря такой интеграции у бухгалтера под рукой появляется еще один инстр
18.11.2024 «Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс

аботу с документами и снижает риск ошибок в учете. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Контур.Экстерн» — система отчетности и учета, которая помогает отправлять сведения в госорган
05.07.2024 «Контур.Норматив» теперь доступен только клиентам «Контур.Экстерна»

«Контур.Экстерн» развивается как экосистема для бухгалтера. Сначала сервис отчетности включил

14.11.2022 «Контур» предложил бизнесу дистанционное подписание отчетности

Новая возможность доступна в системе интернет-отчетности «Контур.экстерн» и позволяет организациям отчитываться в контролирующие органы, даже если руко
16.09.2020 «Контур.Экстерн» запустил решение для самозанятых бухгалтеров

В системе интернет-отчетности «Контур.Экстерн» появилось специальное решение для бухгалтеров, которые самостоятельно ведут о
01.04.2020 Пользователи ОС Astra Linux получили возможность сдавать отчетность через «Контур.Экстерн»

Контур» сообщили об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость программного продукта «Контур.Экстерн» и ОС семейства Astra Linux. Разработчики «Контура» создали специальный плагин
22.10.2019 «Контур.Экстерн» запустил сервис регистрации бизнеса

В системе интернет-отчетности «Контур.Экстерн» теперь можно зарегистрировать ИП дистанционно. Об этом CNews сообщили в пресс
19.03.2019 Совкомбанк интегрировал «Контур.экстерн» в систему ДБО

Совкомбанк интегрировал в систему дистанционного обслуживания сервис интернет-отчетности «Контур.экстерн» компании «СКБ контур». Теперь предприниматели могут сдавать налоговую отчетность прямо из чат-банка. Новый сервис будет полезен предпринимателям на УСН и ЕНВД, которые часто зап
23.06.2017 Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн»

ации функциональности банка для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») с системой «Контур.Экстерн». Как рассказали CNews в компании, клиентам банка «Точка», сдающим отчетность

01.06.2017 Модульбанк интегрировался с «Контур.Экстерном»

Клиентам Модульбанка, которые сдают отчетность через систему «Контур.Экстерн» от компании «СКБ Контур», стало проще платить налоги. Все данные теперь автом
25.11.2016 «Контур.Экстерн» сформирует платежки из налоговых деклараций

«СКБ Контур» сообщил о том, что абоненты «Контур.Экстерн» могут сформировать платежное поручение на этапе проверки и отправки налоговой
24.04.2014 «СКБ Контур» интегрировала «Контур-Экстерн» с 1С

Компания «СКБ Контур» разработала модуль, который позволяет отправлять отчеты через систему «Контур-Экстерн», предназначенную для отправки интернет-отчетности в контролирующие органы страны (ФНС, ПФР, ФСС и другие), прямо из системы 1С. Об этом CNews сообщили в «СКБ Контур». «Многим аб
06.03.2013 Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет

Компания «СКБ Контур» сообщила об оснащении системы «Контур-Экстерн» возможностью представлять документы по требованию через интернет. Теперь поль
23.10.2012 Абонентам «Контур-Экстерн» стали доступны SMS-уведомления о необходимости уплаты налога

В системе «Контур-Экстерн» появился сервис SMS-уведомлений. Пользователи могут получать на сотовый телефон сообщения о поступивших из налоговой требованиях, а также отслеживать статус отправленных отчетов
24.09.2012 «СКБ Контур» дал возможность абонентам системы «Контур-Экстерн» обмениваться электронными первичными документами

(более полумиллиона компаний) получила доступ в систему для обмена электронными юридически значимыми документами «Диадок», разработанную «СКБ Контур». Для каждого юридического лица-абонента системы «Контур-Экстерн» в «Диадоке» был создан личный кабинет, активация которого происходит при первом входе в систему и занимает меньше минуты. Для филиалов организаций вход в систему будет возможен

02.08.2012 Через серверы «Контур-Экстерна» прошло 100 млн отчетов

Согласно данным компании «СКБ Контур», через серверы системы «Контур-Экстерн» с момента её запуска в 2000 г. пошло 100 млн отчетов. Если в год запуска системы через нее было передано всего 432 отчета, то в 2006 г. их число превысило 2,6 млн. В 2007 г. чер
09.07.2012 Абоненты «Контур-Экстерна» смогут представлять в налоговую документы по требованию в электронном виде

вил о первых шагах интеграции двух решений для бизнеса: SaaS-сервиса «Диадок» — системы для обмена электронными документами — и основного продукта компании — системы для сдачи электронной отчетности «Контур-Экстерн». Интеграция рассчитана на полную автоматизацию работы пользователя с электронными документами. Подключившись к обоим сервисам, очень скоро пользователь сможет в одной системе не
22.05.2012 В системе «Контур-Экстерн» можно узнать финансовое состояние контрагента

Компания «СКБ Контур» объявила о том, что у пользователей системы «Контур-Экстерн» появилась возможность узнать финансовое состояние конкурента или контрагента. Проверять контрагентов в «Контур-Фокусе» могут пользователи системы «Контур-Экстерн». Но ран
21.05.2012 USB-токены «Рутокен» получат более 200 тыс. пользователей «Контур-Экстерн»

о заключении крупной сделки с компанией «СКБ Контур», разработчиком системы электронной отчетности «Контур-Экстерн». Согласно условиям подписанного сторонами контракта, носители «Рутокен» получ
24.10.2011 Пользователи сервиса «Эврика» смогут получить скидку на подключение к системе «Контур-Экстерн»

Пользователи интернет-сервиса расчета заработной платы «Эврика» в рамках акции «Идеальная пара» смогут получить 50% скидку на годовое подключение к системе отправки отчетности «Контур-Экстерн». Для этого необходимо оплатить «Эврику» на 1 год вперед. Помимо этого, скидку смогут получить клиенты, которые уже оплатили пользование сервисом на следующий год. Стать участник
27.12.2007 «СКБ Контур»: число абонентов «Контур-Экстерн» достигло 500 тыс.

анизация корпорации, нацеленная на увеличение и интеграцию партнерской сети. Накануне нового 2008 г. число абонентов системы защищенной электронной отчетности в контролирующие государственные органы «Контур-Экстерн» достигло полумиллиона. К системе «Контур-Экстерн» подключились все без исключения российские регионы. Сегодня широкий диапазон возможностей и качество предоставляемых усл
23.07.2007 «СКБ Контур» анонсировал новую версию «Контур-Экстерн Лайт»

Федеральный ИТ-разработчик «СКБ Контур» выпустил новую версию «Контур-Экстерн Лайт» — дополнительной программы для пользователей системы защищенного электро

