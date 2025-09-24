Разделы

Порошина Вера


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 «Контур.Экстерн» запустил автоматический учет продаж на Wildberries для всех систем налогообложения 1
16.12.2022 Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами 1
23.06.2017 Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн» 1
15.12.2016 Клиенты «Точки» теперь могут купить лицензии на ПО Microsoft и «Лаборатории Касперского» в интернет-банке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Порошина Вера и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5156 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1198 1
Microsoft Corporation 25062 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 927 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 895 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 118 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4390 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13124 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 147 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 378 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2556 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2205 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5276 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13195 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 84 2
Microsoft Office 3893 1
Долгополова Елизавета 3 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50389 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6258 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 396 1
Налогообложение - Налог на прибыль 211 1
Платёжное поручение - Payment order 235 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1242 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1030 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2221 1
