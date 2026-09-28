Индексная книга (каталог) CNews*
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Налогообложение ЕНВД Единый налог на вмененный доход
СОБЫТИЯ
Публикаций - 83, упоминаний - 83
Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:
|Румянцев Антон 47 5
|Русинова Юлия 24 5
|Харитонов Александр 69 4
|Бублик Илья 27 4
|Ларькин Максим 26 3
|Макаров Алексей 69 3
|Кобзев Евгений 16 3
|Путин Владимир 3470 3
|Силуанов Антон 86 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Морозов Сергей 61 2
|Митусов Максим 6 2
|Мраморов Дмитрий 36 2
|Болмосов Эдуард 6 2
|Шайхутдинов Рамиль 3 2
|Рахимбердиев Аскар 46 2
|Кадыров Андрей 4 2
|Мишустин Михаил 792 2
|Баров Алексей 31 2
|Никифоров Николай 1141 2
|Зорин Александр 52 1
|Ахмеров Тимур 92 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Афанасьев Дмитрий 22 1
|Захаров Павел 60 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Хилов Павел 16 1
|Колчина Оксана 11 1
|Суворов Александр 21 1
|Мальков Павел 2 1
|Гавришин Артем 1 1
|Ульянов Александр 1 1
|Чернощекин Александр 8 1
|Раптовский Александр 2 1
|Егоричев Александр 1 1
|Макаров Андрей 29 1
|Ваничев Андрей 1 1
|Анисимов Константин 45 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Казанцев Кирилл 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.