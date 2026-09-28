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Индексная книга (каталог) CNews*
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Налогообложение ЕНВД Единый налог на вмененный доход

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Налоговый контроль становится более технологичным — исследование «Точка Банк» 1
29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 1
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» 1
21.05.2020 Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
23.05.2019 Власти отсрочили тотальное использование онлайн-касс в России, но не для всех. Разъяснения 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
27.03.2019 Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 1
19.03.2019 Совкомбанк интегрировал «Контур.экстерн» в систему ДБО 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 1
06.12.2018 OFD.ru запустил маркетплейс для покупки ККТ и заказа услуг 1
18.09.2018 OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами 1
05.07.2018 К «Первому ОФД» подключена 400-тысячная касса 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
26.06.2018 «Эвотор» представила сервис для кредитования покупателей 1
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса 1
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса 1
23.04.2018 «СКБ Контур» создал банк для предпринимателей 1
10.04.2018 «Платформа ОФД» запустила бесплатную регистрацию касс в ФНС через ОФД 1
06.04.2018 «Платформа ОФД» объявила об акции для клиентов на ЕНВД и ПСН 1
03.04.2018 «Мегафон» представил доступное кассовое решение 1
22.03.2018 «АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф» 1
21.03.2018 Сбербанк предложил малому бизнесу арендовать онлайн-кассы 1
13.03.2018 «МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ 1
01.03.2018 «Атол» сообщила о начале продаж первого в России ньюджера 1
21.02.2018 «Первый ОФД» открывает «горячую линию»: налоговый вычет за онлайн-кассу 1
15.02.2018 АТОЛ начала продажи новых бюджетных онлайн-касс 1
29.01.2018 OFD.RU начала продажи фискальных накопителей с контрактом ОФД на 36 месяцев 1
29.01.2018 «Атол» и «1С» представили кассовый комплект для мобильной торговли 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
07.12.2017 «Атол» и «1С» представили решение для автоматизации малых и микропредприятий 1
20.11.2017 ФНС включила в реестр ККТ новые онлайн-кассы «Атол» 1
30.10.2017 «1С-Рарус» выпускает новую версию своего решения для общепита 1
23.06.2017 Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн» 1
20.04.2017 Сервис 2can&ibox представил онлайн-кассу для малого и среднего бизнеса 1
13.03.2017 «СКБ Контур» выпустил веб-сервис для ведения товарного учета 1

Публикаций - 83, упоминаний - 83

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

9691 30
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 370 19
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 327 19
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1366 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 8
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 59 6
Штрих-М НТЦ 65 5
Эвотор - Evotor 235 5
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 5
МойСклад - Логнекс 126 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 152 4
Такском - Taxcom 256 4
Чек Онлайн 8 3
Дримкас - Dreamkas 19 2
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 67 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
1С:Франчайзинг 27 2
1С:Сервистренд 5 2
МегаФон 10923 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 263 2
1С-Битрикс - Bitrix 680 2
1С-Рарус 987 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 447 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 1
Magento Inc 38 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 197 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 19 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 32 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
АИС Город 2 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 1
Инкотекс 12 1
Shopify 37 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 2
Альфа-Банк 1990 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 2
Visa International 1996 2
ПСБ - Промсвязьбанк 972 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 61 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
UFG Private Equity 39 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 13 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 7 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Банк24.ру 72 1
Pay P.S. 1 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
AdWatch Isobar 44 1
АСК 49 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Медтехника ГУП РБ 2 1
Велес ЦТО 1 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 54 1
БАРС Венчерз 5 1
Choupette - Шупет 2 1
Спектр ТД 1 1
Magram MR - Magram Market Research - Маграм МР 11 1
Почта России ПАО 2389 1
ГПБ - Газпромбанк 1289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2993 1
НСПК - Национальная система платежных карт 957 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 2
Федеральное казначейство России 1953 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 26 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 304 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2895 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1001 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 391 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 471 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1307 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2896 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 31
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2550 31
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6246 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24702 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4934 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2975 11
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 199 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14093 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13789 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4376 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13004 7
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13590 7
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3188 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 6
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10663 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13114 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13801 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10819 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2770 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2461 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1411 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7992 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9380 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5567 4
СКБ Контур - Контур.Эльба 89 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2568 12
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1019 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 10
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 8
СКБ Контур - Контур.Экстерн 94 7
1С:Розница 110 6
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 6
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 492 6
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 5
1С:Мобильная касса 14 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 411 3
1С:Касса 9 3
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 71 3
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 3
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 34 3
1С:Предприниматель 13 3
Google Android 15353 3
СКБ Контур - Контур.Маркет 23 2
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 2
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 56 2
АТОЛ Frontol 68 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 107 2
1С Первый Бит - БИТ.Ресторан - БИТ.Аппетит.Ресторан - БИТ.Аппетит.Официант.Бармен 11 2
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7695 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3584 2
1С:ERP Управление предприятием 864 2
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1460 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 709 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 126 1
1С:Медицина 53 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 387 1
Drupal - CMS-система 83 1
Paylate Доверительная оплата 5 1
Модульбанк - Модулькасса 32 1
Apple AirPrint 121 1
Румянцев Антон 47 5
Русинова Юлия 24 5
Харитонов Александр 69 4
Бублик Илья 27 4
Ларькин Максим 26 3
Макаров Алексей 69 3
Кобзев Евгений 16 3
Путин Владимир 3470 3
Силуанов Антон 86 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Морозов Сергей 61 2
Митусов Максим 6 2
Мраморов Дмитрий 36 2
Болмосов Эдуард 6 2
Шайхутдинов Рамиль 3 2
Рахимбердиев Аскар 46 2
Кадыров Андрей 4 2
Мишустин Михаил 792 2
Баров Алексей 31 2
Никифоров Николай 1141 2
Зорин Александр 52 1
Ахмеров Тимур 92 1
Никифорова Светлана 34 1
Афанасьев Дмитрий 22 1
Захаров Павел 60 1
Опенышева Светлана 64 1
Хилов Павел 16 1
Колчина Оксана 11 1
Суворов Александр 21 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Чернощекин Александр 8 1
Раптовский Александр 2 1
Егоричев Александр 1 1
Макаров Андрей 29 1
Ваничев Андрей 1 1
Анисимов Константин 45 1
Сергеев Михаил 115 1
Казанцев Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19735 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3502 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4538 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8671 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1089 3
Казахстан - Республика 6105 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13864 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2554 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3500 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4929 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2100 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2402 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 685 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 770 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 1
Хорватия - Республика 287 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 678 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 528 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 650 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 69 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 95 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 798 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 386 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 48 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 264 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Москва - ЗАО - Западный административный округ 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 1
Европа 25019 1
Земля - планета Солнечной системы 10901 1
Южная Корея - Республика 7098 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 40
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6621 40
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 147 33
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6668 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12427 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 24
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 293 23
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 22 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4665 11
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1140 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2465 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8904 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5661 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4003 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7096 7
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1751 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7925 6
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 671 5
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 150 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 5
Аренда 2719 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6604 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10972 4
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 398 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1627 4
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 349 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 681 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 400 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1008 3
Английский язык 7070 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7579 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8959 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18355 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1872 3
Налогообложение - ЕСХН - Единый сельскохозяйственный налог 5 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Известия ИД 787 1
Финансовая газета 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1290 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11591 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1152 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2481 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8668 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 151 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 228 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 119 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
Metro Expo 6 1
Гайдаровский форум 9 1
Цифровая прокачка региона 29 1
День молодёжи - 27 июня 1109 1
ПЛАС-Форум 14 1
CNews AWARDS - награда 575 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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