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Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«ЮKassa» (раньше — «Яндекс.Касса») бесплатно предоставляет новым клиентам «Эльбу» — онлайн-бухгалтерию «Контура». Это позволит бизнесу сэкономить время и сократить расходы на документооборот: «Эльба» будет автоматически получать нужные данные от «ЮKassa» и оформлять документы для налоговой отчетности.

Новая возможность подходит индивидуальным предпринимателям на «упрощенке» и едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). «Контур.Эльба» позволяет отправлять отчетность в контролирующие органы и платить налоги, получать письма и требования от ФНС, сверяться с налоговой и пользоваться другими инструментами. Онлайн-бухгалтерия сама создает документы — на основе выписок по расчетному счету.

Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции «ЮKassa», сказал: «ЮKassa постоянно расширяет возможности для клиентов, чтобы помогать им решать максимальное количество бизнес-задач. Синхронизация платежного решения и онлайн-бухгалтерии позволит любому бизнесу оптимизировать внутренние процессы и сократить расходы».

«Контур.Эльба» доступна как на компьютерах, так и на мобильных устройствах — например, можно выставлять клиентам счета буквально на ходу. В первые три месяца после запуска новой возможности использование «Эльбы» будет бесплатным для клиентов «ЮKassa».

Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками в «Контуре», сказал: «Современные экосистемы решают множество бизнес-задач клиентов. Одна из ключевых проблем любого бизнеса — вести учет и отчитываться перед государством. Контур на протяжении нескольких десятилетий создает и совершенствует сервисы, позволяющие предпринимателям не отвлекаться на рутинные задачи, а заниматься развитием. Синхронизация наших сервисов с платежными системами еще больше увеличивает скорость решения бизнес-задач».

Подключить ЮKassa с онлайн-бухгалтерией просто, при регистрации в обоих сервисах нужно указать один ИНН. Сервис сопровождает круглосуточная служба поддержки.

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