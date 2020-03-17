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Спецпроекты

«СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений

ИТ в госсекторе

Утвержденный план мероприятий дорожной карты в Ульяновской области стал продолжением стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Ульяновская область», проведенной организацией «Цифровая экономика» в сентябре 2019 г. По ее итогам было определено 46 задач, под которые были подобраны цифровые решения.

Дорожную карту подписали первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева и директор Поволжского макрорегионального центра компании «СКБ Контур» Сергей Домарацкий.

По словам Марины Алексеевой, реализация дорожной карты позволит ускорить цифровую трансформацию региона, в том числе и в сфере бизнеса.

«Единая цифровая платформа мониторинга деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволит получить полную информацию о деятельности субъектов бизнеса, на основании которой можно создать индивидуальный комплекс инструментов поддержки и взаимодействия с каждым из них. Это особенно актуально в связи с отменой с 1 января 2021 г. ЕНВД и необходимости перевода ряда субъектов МСП на иные режимы. Такая платформа способна сформировать единый перечень предпринимателей, с которым мы будем точечно работать», – отметила первый заместитель председателя правительства.

Также, согласно плану мероприятий, цифровая трансформация затронет отрасли образования и здравоохранения. Одним из направлений будет работа с вузами и сузами в части обучения студентов работе с программными продуктами «Контура».

«Мы продолжаем работу, начатую еще в прошлом году на "Цифровой прокачке", первым шагом была подготовка и подписание соглашения о сотрудничестве в январе 2020 г. губернатором Сергеем Морозовым с "СКБ Контур" на площадке Гайдаровского форума. Далее была проведена большая работа по подготовке и согласованию перечня мероприятий дорожной карты. В программу входят проведение серий мастер-классов, образовательных семинаров, тематических конференций, конкурсов для малого и среднего предпринимательства, а также реализация пилотных проектов и оценка эффективности региональных кейсов», – отметил советник губернатора по вопросам цифрового и технологического развития Ульяновской области Вадим Павлов.

«Сегодня перед государством стоит очень амбициозная задача цифровизации множества услуг, как для населения, так и для бизнеса. Здорово, что привычные для нас услуги постепенно уходят в онлайн. Возможность участвовать в таких процессах есть у как госструктур, так и у доверенных компаний. И мы рады, что можем быть одной из тех компаний, которые помогут государству цифровизовать бизнес», – отметил директор Поволжского макрорегионального центра компании «СКБ Контур» Сергей Домарацкий.

По словам Александра Зорина, директора по региональной политике организации «Цифровая экономика», решения «СКБ Контур», в настоящее время внедряемые правительством Ульяновской области в пилотном режиме, позволяют повысить эффективность управления экономическим развитием региона (муниципалитета) за счет использования цифровой платформы, благодаря которой можно в режиме реального времени отслеживать основные экономические показатели деятельности предприятий и организаций по выбранным отраслям и параметрам на основании объективных данных учета. Например, формировать необходимые аналитические отчеты – объема и динамики выручки/оборота по отраслям экономики, налоговых поступлений, числа рабочих мест, вновь созданных ЮЛ и ИП, «ушедших» из региона налогоплательщиков, связанным с этим потерях доходов региональных и местных бюджетов и т.п. Другое решение «СКБ Контур» позволяет не только повысить эффективность деятельности органов власти, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений в части подготовки и сдачи обязательной государственной отчетности за счет использования цифровых сервисов планирования, подготовки, проверки и направления отчетности, но и осуществлять централизованный мониторинг и контроль отчетной дисциплины в органах власти и подведомственных им учреждениях.

«Оба решения отвечают задачам повышения эффективности системы госуправления, используют передовые отечественные цифровые технологии. В целом, по итогам прокачки в Ульяновской области в пилотном режиме реализуются уже пять решений, в высокой степени проработки и готовности к запуску – 12 решений, направленных на решение задач, определенных в рамках "цифровой прокачки региона"», – сказал Александр Зорин.

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