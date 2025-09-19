Разделы

Домарацкий Сергей


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 «СКБ Контур» и Банк Казани договорились о сотрудничестве 1
29.07.2020 Группа компаний «СКБ Контур» купила казанского разработчика «ТаксНет» 1
17.03.2020 «СКБ Контур» и Ульяновская область реализуют дорожную карту по внедрению цифровых решений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Домарацкий Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1197 2
Такснет - Taxnet 9 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 367 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4087 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12147 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13118 1
Павлов Вадим 21 1
Алексеева Марина 25 1
Морозов Сергей 59 1
Зорин Александр 51 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 747 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10370 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6535 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 935 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4175 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Гайдаровский форум 9 1
