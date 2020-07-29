Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Группа компаний «СКБ Контур» купила казанского разработчика «ТаксНет»

Инвестиции и M&A
, Текст: Эльяс Касми

ЗАО «ТаксНет» — один из крупнейших игроков на рынках электронной подписи и передачи отчетности Татарстана: у компании 73 тыс. клиентов.

Многие годы «ТаксНет» был конкурентом «Контура» в Татарстане: у компаний были сопоставимые доли на рынках УЦ и передачи отчетности. Переговоры о покупке шли с 2017 г., но состоялась сделка только сейчас.

«“ТаксНет” – один из немногих оставшихся независимых операторов ЭДО со своим удостоверяющим центром. Компания на рынке с 2001 г. Это сильный разработчик с большой клиентской базой и развитой филиальной и партнерской сетью. Так что покупка “ТаксНета” серьезно усилит наши позиции в регионе», – сказал Сергей Домарацкий, руководитель макрорегионального центра «СКБ Контур» в Поволжье.

Влившись в «Контур», команда «ТаксНета» будет поддерживать свои разработки и параллельно предлагать клиентам дополнительные сервисы от «Контура».

Другие материалы рубрики

Сбербанк получил контроль над «Рамблером»

Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета

Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах

Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов

Силовики и надзорные ведомства до конца 2020 г. затратят на ИТ 130 млрд руб. Затраты ФСО вырастут в 5 раз

Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live