Группа компаний «СКБ Контур» купила казанского разработчика «ТаксНет»

ЗАО «ТаксНет» — один из крупнейших игроков на рынках электронной подписи и передачи отчетности Татарстана: у компании 73 тыс. клиентов.

Многие годы «ТаксНет» был конкурентом «Контура» в Татарстане: у компаний были сопоставимые доли на рынках УЦ и передачи отчетности. Переговоры о покупке шли с 2017 г., но состоялась сделка только сейчас.

«“ТаксНет” – один из немногих оставшихся независимых операторов ЭДО со своим удостоверяющим центром. Компания на рынке с 2001 г. Это сильный разработчик с большой клиентской базой и развитой филиальной и партнерской сетью. Так что покупка “ТаксНета” серьезно усилит наши позиции в регионе», – сказал Сергей Домарацкий, руководитель макрорегионального центра «СКБ Контур» в Поволжье.

Влившись в «Контур», команда «ТаксНета» будет поддерживать свои разработки и параллельно предлагать клиентам дополнительные сервисы от «Контура».