Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«СКБ Контур» и Банк Казани договорились о сотрудничестве

Компания «СКБ Контур» и Банк Казани заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ определяет основные направления сотрудничества для разработки и внедрения передовых цифровых решений в финансовом секторе. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под соглашением поставили директор макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Домарацкий и директор департамента информационных технологий и операционной деятельности Адель Мухаметзянов. Стороны договорились взаимодействовать по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры, реализации инициатив по созданию адаптивной бизнес-модели, способной адаптироваться к изменениям современной digital-экономики, а также изучению и тестированию новых технологических направлений.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом и разработке инструментов мониторинга и анализа данных для выявления потребностей в цифровых продуктах отечественного производства. Кроме того, стороны договорились сотрудничать при совместной реализации проектов в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год
Бизнес

Сергей Домарацкий, директор макрорегионального центра: «Подписание этого соглашения открывает новые горизонты для применения технологий «СКБ Контур» в масштабах крупного финансового института. Мы видим огромный потенциал в совместной работе над задачами, которые требуют сложных цифровых решений. Это партнерство — отличная возможность для нас внести вклад в импортозамещение цифровых технологий».

Адель Мухаметзянов, директор департамента информационных технологий и операционной деятельности Банка Казани: «Банк Казани поддерживает многолетнее сотрудничество с «СКБ Контур». Мы нацелены развивать это партнерство, основанное на общих интересах, обмене опытом и внедрении современных решений. Как и любой бизнес, мы постоянно стремимся повысить эффективность, улучшить клиентский опыт и масштабировать процессы. В эпоху цифровых данных цифровизация процессов — необходимость».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Не прошло и года. Сбербанк готовит замену фитнес-трекерам и смарт-часам. Такого нет даже у Apple

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Рынок российских ПАК к 2030 году покажет взрывной рост — в 15 раз, до 390 миллиардов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще