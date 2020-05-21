Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Промсвязьбанк первым из банков запустил сервис по подготовке налоговой декларации для представителей малого бизнеса. Услуга доступна всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета подготовить декларацию в три клика.

Сервис разработан в сотрудничество с компанией «1С-Старт» и предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих на УСН и ЕНВД. Благодаря новой услуге теперь подготовить декларацию можно самостоятельно без участия бухгалтера или сторонней компании.

Весь процесс формирования декларации занимает несколько минут. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте nalog.psbank.ru. Выбрать вид декларации (УСН или ЕНВД) и ввести свои данные. После этого декларация с считываемым штрих-кодом будет сформирована автоматически и доступна для загрузки. Полученную декларацию представитель бизнеса может самостоятельно предоставить в ФНС либо открыть в ПСБ расчетный счет, подписать декларацию с помощью электронной подписи и отправить в ФНС, не выходя из дома.

«Мы продолжаем развивать цифровые услуги для малого бизнеса, делая их максимально удобными. Благодаря новому сервису бизнес может отказаться от дорогостоящих бухгалтерских услуг на аутсорсинге и сэкономить время. Только за 10 дней после запуска в пилотном режиме на сайте уже сформировано более 1000 деклараций», –– сказал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.

«Для нас важно, что ПСБ поддержал проект. Совместно нам удалось его запустить в очень короткие сроки: весь процесс –– от презентации идеи и до ее реализации – занял всего 9 недель. Мы уверены, что эта услуга будет востребована среди предпринимателей», –– отметил Александр Раптовский, руководитель компании «1С-Старт».

Другие материалы рубрики

В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности

Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках