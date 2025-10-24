Администрация Краснодарского края

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В Сочи пройдёт IV Международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2023 1

Sitronics Group планирует развивать электрозарядную инфраструктуру в Краснодарском крае 1

Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2022 года 1

МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик 1

ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение 2

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1

Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 2