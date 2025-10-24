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Администрация Краснодарского края

Администрация Краснодарского края

СОБЫТИЯ


24.10.2025 Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис» 2
ИТ в здравоохранении 2020 1
10.09.2025 «Нартис» принимает участие в развитии зарядной инфраструктуры Краснодарского края 1
21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
11.06.2024 «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе 2
05.10.2023 В Сочи пройдёт IV Международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2023 1
17.03.2022 Sitronics Group планирует развивать электрозарядную инфраструктуру в Краснодарском крае 1
01.02.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2022 года 1
20.12.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
29.04.2020 Danycom запустил социальный проект «Бесплатная связь для врачей» 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
05.03.2019 Минфин Краснодарского края автоматизировал сбор бюджетной отчетности. Видео 2
22.01.2019 ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение 2
15.01.2019 «Эттон Груп» смоделировала обращение твердых коммунальных отходов Краснодарского края 1
13.04.2018 «Мегафон» развивает скоростной Wi-Fi в малых городах Краснодарского края 1
19.02.2018 «Мегафон» и власти Кубани договорились о совместном развитии цифровой экономики 1
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России 1
16.02.2018 «Ростелеком» и Краснодарский край расширяют сотрудничество 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
16.02.2017 МТС запустила LTE-2600 в Краснодарском крае 2
14.12.2016 Министерство природных ресурсов Кубани выбрало услуги связи «Мегафона» 2
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 2
12.09.2016 «Нетрика» завершила модернизацию сегмента ЕГИСЗ Краснодарского края 1
09.12.2015 МТС вышла на рынок системной интеграции Юга 1
02.07.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2015 г. 1
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 2
26.02.2015 «БСС Инжиниринг» обеспечит устойчивую работу системы государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 1
24.12.2014 «Ростелеком» внедрил автоматизированную систему управления сферой образования на Кубани 1
15.12.2014 «МегаФон» стал оператором связи Администрации Краснодарского края 1
28.10.2014 Александр Карпачев - Тенденция перехода от финансово-бухгалтерских систем к решениям ERP-класса в госсекторе очевидна 1
26.06.2014 Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014 1

Публикаций - 64, упоминаний - 93

Администрация Краснодарского края и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10808 8
МегаФон 10540 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15458 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5543 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
Microsoft Corporation 25655 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 566 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 175 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 730 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Cisco Systems 5334 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1445 2
Микротест 285 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
АвтоТрекер 103 2
Russian Robotics - Рашн Роботикс 3 1
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 43 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 1
Eurolan - Евролан 14 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
Комфакс 1 1
ФТ-Центр ФГУП - Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 5 1
ATGroup - Тетрасвязь 21 1
Samsung Electronics 10973 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3295 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
X Corp - Twitter 2929 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 1
Криста НПО 69 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 591 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 19 1
Информзащита 920 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8686 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Сочи Парк 15 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3115 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 283 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 1
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
Copenhagen Economics 1 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Аэропорт Геленджик - ИАТА: GDZ, ИКАО: URKG 4 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 1
КраснодарЭКСПО КТПП ВК - выставочная компания 2 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 1
Вкусный дом 2 1
ВООП - Всероссийское общество охраны природы 1 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 116 1
Visa International 1987 1
Татнефть 240 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1565 1
ЦИАН - CIAN 185 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Кубанская библиотека 1 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
Социальные гарантии 40 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Алтайхимпром - Алтайский Химпром имени Верещагина 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6483 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 16
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13542 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 10
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2855 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3565 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5470 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1488 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 131 6
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 6
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5565 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 5
Федеральное казначейство России 1934 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 254 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 5
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 167 5
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 89 5
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 5
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 140 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 953 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 4
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63769 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60675 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35551 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 22
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2691 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13779 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34101 14
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4282 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12984 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9225 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12632 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4950 10
Оповещение и уведомление - Notification 5766 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 938 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26060 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24969 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13664 8
Электронный документ - Electronic document 1565 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3049 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24007 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13592 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9756 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 966 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7353 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2183 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1475 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 413 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3998 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21368 4
Оцифровка - Digitization 5115 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 708 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9140 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9744 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 655 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6147 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3519 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 450 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
СоцИнформТех - АСП АС - Адресная социальная помощь 10 2
Microsoft Windows 16747 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 903 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 351 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5216 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 231 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 174 1
УЭК онлайн 16 1
МТС ID - МТС ID KYC 71 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Реестр апостилей 3 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Запись 4 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - ЕИС УК С ГГС РФ - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 22 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 20 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика - Федеральный инцидент №38 - Запись на приём к врачу 5 1
Орловский Виктор 405 4
Корогод Максим 4 3
Валяева Елизавета 72 2
Лобан Олег 7 2
Прошунин Андрей 1 1
Тихомиров Андрей 4 1
Нечушкин Андрей 2 1
Иванищак Сергей 2 1
Дулепа Сергей 1 1
Зима Сергей 2 1
Липилин Дмитрий 1 1
Филиппов Анатолий 1 1
Тхакушинова Нафисет 1 1
Емельянов Геннадий 4 1
Рубцова Ирина 3 1
Лазарева Мария 4 1
Ким Юрий 5 1
Трубицын Юрий 2 1
Погорелов Анатолий 1 1
Фащук Евгений 1 1
Пылаева Жанна 4 1
Бережной Денис 2 1
Пудовкин Александр 1 1
Туринге Иван 33 1
Пашкевич Ангелина 1 1
Шпенст Вадим 7 1
Белорус Ольга 4 1
Байрачный Николай 1 1
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