Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Краснодарского края
СОБЫТИЯ
Публикаций - 64, упоминаний - 93
Администрация Краснодарского края и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 405 4
|Корогод Максим 4 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Лобан Олег 7 2
|Прошунин Андрей 1 1
|Тихомиров Андрей 4 1
|Нечушкин Андрей 2 1
|Иванищак Сергей 2 1
|Дулепа Сергей 1 1
|Зима Сергей 2 1
|Липилин Дмитрий 1 1
|Филиппов Анатолий 1 1
|Тхакушинова Нафисет 1 1
|Емельянов Геннадий 4 1
|Рубцова Ирина 3 1
|Лазарева Мария 4 1
|Ким Юрий 5 1
|Трубицын Юрий 2 1
|Погорелов Анатолий 1 1
|Фащук Евгений 1 1
|Пылаева Жанна 4 1
|Бережной Денис 2 1
|Пудовкин Александр 1 1
|Туринге Иван 33 1
|Пашкевич Ангелина 1 1
|Шпенст Вадим 7 1
|Белорус Ольга 4 1
|Байрачный Николай 1 1
|Синяговский Роман 1 1
|Кашпанов Алексей 3 1
|Сорокалетов Денис 1 1
|Макарян Александр 1 1
|Лужинский Андрей 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Малофеев Константин 118 1
|Осеевский Михаил 349 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Арсентьев Андрей 79 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.