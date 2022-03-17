Sitronics Group планирует развивать электрозарядную инфраструктуру в Краснодарском крае

Sitronics Group (входит в АФК «Система») подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Соглашение предполагает взаимодействие по развитию в регионе зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Оператор зарядной инфраструктуры планирует установить электрозарядные станции (ЭЗС) под брендом Sitronics Electro в «центрах притяжения» водителей электротранспорта: на территории торговых и бизнес-центров, АЗС, парковках в городах Сочи и Краснодар, а также на федеральной трассе М-4.

Специалисты Sitronics Electro обеспечат установку и подключение ЭЗС, а также сервисное обслуживание зарядных станций и круглосуточную поддержку водителей.

«Кубань вошла в число восьми пилотных регионов страны, на территории которых в этом году реализуют первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. Сегодня в крае свыше 1,5 тысяч электрокаров, и с каждым годом их количество увеличивается. Соответственно, необходимо увеличение количества электрозарядных станций. Одной из компаний-инвесторов, которые принимают участие в реализации проекта, стала Sitronics Group. Компания планирует обеспечить не только установку электрозаправок, но и их комплексное обслуживание», – отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

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«Sitronics Group участвует в реализации проекта Правительства РФ по созданию зарядной инфраструктуры. Наши ЭЗС уже заряжают электромобили и электробусы в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Строительство сети ЭЗС в Краснодарском крае станет продолжением нашей работы по созданию общедоступной электрозарядной инфраструктуры на территории России», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.