Фащук Евгений

Импортозамещение остается одной из ключевых задач российского бизнеса. Однако наряду с технологической независимостью компании ожидают от ИТ-проектов измеримого экономического эффекта: сокращения затрат, повышения производительности и оптимизации процессов. О том, почему готовых продуктов не всегда достаточно для решения этих задач, как меняется спрос на заказную разработку и какие результаты она может дать крупному бизнесу, рассказал Евгений Скуборев, руководитель центра заказной и коммерческой разработки ИТ-холдинга Т1.

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Биометрия как сервис: как «Росатом» использует отдельную платформу и зачем это другим компаниям

Для биометрической аутентификации уже недостаточно установить камеру и софт для распознавания лица. Нужно учитывать требования к обработке биометрии, работать с Единой биометрической системой (ЕБС), интегрироваться с СКУД и корпоративными системами, обеспечивать защищённые контуры. Коммерческая биометрическая система (КБС) «Атом.Био» от «Гринатома» создаётся именно как такой сервис — единое окно взаимодействия предприятий «Росатома» с ЕБС. О том, как менялась роль биометрии, какие задачи решает КБС и как распределяется ответственность, CNews поговорил с экспертами «Гринатома».