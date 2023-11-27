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Kaspersky Endpoint Security for Business Kaspersky Business Space Security Kaspersky Hybrid Cloud Security

Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security

УПОМИНАНИЯ


27.11.2023 Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space

спытания и подтвердили совместимость программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». Сертификат, полученный по итогам испытаний, подтвердил совместимость программных продуктов: Kaspersky Hybrid Cloud Security и ПО облачной платформы SpaceVM 6.2. Таким образом, функционируя на базе SpaceVM, ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security обеспечивает безопасность и эффективн
29.03.2013 Comparex защитил ИТ-инфраструктуру машиностроительного завода «Арсенал»

Компания Comparex выполнила проект по внедрению защитного решения Kaspersky Business Space Security от «Лаборатории Касперского» в Санкт-Петербургском машиност
21.03.2013 «Примтеплоэнерго» повысил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью Kaspersky Business Space Security

Компания Comparex завершила проект по поставке и внедрению антивирусного решения Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» для предприятия теплоэнергетики П
15.03.2013 Администрация городского округа города Салават защищает информацию с помощью ПО «Лаборатории Касперского»

Компания Softline в Уфе осуществила поставку программного продукта «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Business Space Security – в Администрацию городского округа города Салават Республи
15.02.2013 Softline поставила защитные решения «Лаборатории Касперского» для «Чулпан-Медицины»

Касперского» для ЛПЦ «Чулпан-Медицина» г. Нижнекамск республики Татарстан. Планируется, что решение Kaspersky Business Space Security защитит рабочие места организации от всех видов компьютерны
06.02.2013 Пенсионный фонд РФ получил 80 тыс. лицензий защитных решений «Лаборатории Касперского»

ства с Пенсионным фондом Российской Федерации: по итогам поставки 80 тыс. лицензий защитных решений Kaspersky Business Space Security, Kaspersky Anti-Spam и Kaspersky Security для почтовых серв
04.02.2013 Softline продлила лицензии на ПО «Лаборатории Касперского» для Белгородского университета кооперации, экономики и права

Представительство Softline в Белгороде продлило лицензии не решения «Лаборатории Касперского» Kaspersky Business Space Security и Kaspersky Security for Mail Server для Белгородского унив
16.01.2013 «Лаборатория Касперского» защищает Министерство внутренних дел Украины

зование решения для защиты рабочих станций и серверов корпоративной сети от вредоносного ПО и спама Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение осуществил партнер «Лаборатории Каспе
21.12.2012 Softline продлила для «Юга Руси» лицензии на Kaspersky Business Space Security

Softline в Ростове-на-Дону продлило лицензии на программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — для группы компаний «Юг Руси». Решение защищает все узлы

05.12.2012 «Каравай» защитил свою ИТ-инфраструктуру от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

ри помощи продуктов «Лаборатории Касперского». Как сообщили CNews в компании, использование решения Kaspersky Business Space Security позволит обеспечить комплексную антивирусную защиту ИТ-инфр
03.12.2012 Softline обеспечила антивирусную защиту компьютерной сети детского сада в Казани

вательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида» Советского района г. Казани. Решение Kaspersky Business Space Security защитит рабочие места организации от всех видов компьютерны
27.11.2012 Softline поставила решения «Лаборатории Касперского» для сети парфюмерных магазинов «Рив Гош»

Компания Softline сообщила об успешном завершении проекта внедрения продукта Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» в управляющей компании «ПС Групп»
26.11.2012 ВТБ24 под защитой Kaspersky Business Space Security

ого» банк выполнил переход на решение для централизованной защиты корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Поставку выполнил партнер «Лаборатории Касперского» — комп
22.11.2012 Softline продлила 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для ЧГПУ

Компания Softline сообщила о продлении 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для Челябинского государственного педагогического университ
19.11.2012 «Лаборатория Касперского» обеспечивает ИБ «Корпорации ВСМПО-Ависма»

ана и алюминия. По условиям сделки, корпорация продлила контракт на использование 3,1 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security, а также 2,5 тыс. лицензий компонента для защиты от спама п
15.11.2012 «Росатом» под защитой «Лаборатории Касперского»

й энергии «Росатом», в рамках которого комплексное решение для защиты ИТ-инфраструктуры предприятия Kaspersky Business Space Security было принято госкорпорацией в качестве стандарта. Для обесп
07.11.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Инвэнт»

Компания Softline объявила о поставке решений для защиты файловых серверов и рабочих станций — Kaspersky Business Space Security — в ГК «Инвэнт». В результате проекта была решена задача ан
08.10.2012 «Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга

которого она обеспечивает защиту корпоративной ИТ-инфраструктуры службы. Поставку лицензий решения Kaspersky Business Space Security осуществил партнер «Лаборатории Касперского» компания «Элви
19.09.2012 Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта»

Компания Softline завершила поставку программного обеспечения Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт». Сев
18.09.2012 Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского»

сетевой архитектуры банка от информационных угроз продолжат обеспечивать 4,5 тыс. лицензий продукта Kaspersky Business Space Security. Поставку решения и техническую поддержку проекта осуществл
12.09.2012 «Лаборатория Касперского» защитила корпоративную сеть «ЦСКБ-Прогресс» от ИБ-угроз

лки, информационную безопасность всей корпоративной сети «ЦСКБ-Прогресс» будет обеспечивать решение Kaspersky Business Space Security. Проект поставки и внедрения реализован партнером «Лаборато
21.08.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «Башкирской энциклопедии»

ставительство Softline объявило о завершении поставки защитного решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — в научное издательство «Башкирская энциклопедия». Научное
01.08.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «РусЭнергоМира»

Компания Softline сообщила о поставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security для УК «РусЭнергоМир». Группа компаний «РусЭнергоМир» являе
23.07.2012 КБ «Камский горизонт» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security

Компания Softline сообщила о завершении поставки программного продукта «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — для коммерческого банка «Камский горизонт». Внедрение реш
28.06.2012 Завод РКК «Энергия» под защитой «Лаборатории Касперского»

ракетно-космических технологий. В рамках подписанного контракта будут продлены 1,5 тыс. лицензий на Kaspersky Business Space Security — продукт для защиты ИТ-инфраструктуры предприятия от всего
26.06.2012 Kaspersky Business Space Security защищает ВГТРК от ИТ-угроз

государственной телевизионной и радиовещательной компанией» (ВГТРК) срока действия 2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security. Поставку решения для защиты рабочих станций, смартфонов и

20.06.2012 «Горинфотех» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security

лении центром «Городские информационные технологии» («Горинфотех») срока действия 4,2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security — решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
01.06.2012 «Лаборатория Касперского» и «Газпром энерго» договорились о продлении лицензий на Kaspersky Business Space Security

использование решений комплексной защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security. Проект выполнен при технической поддержке партнера «Лабора
17.05.2012 Softline поставила более 200 лицензий для «Термостепс-МТЛ»

ых материалов. В рамках проекта было продлено действие более 200 лицензий на использование продукта Kaspersky Business Space Security. В стратегические планы «Термостепс-МТЛ» входит дальнейшее

14.05.2012 «Лаборатория Касперского» защищает госорганы Республики Коми

м органам Республики Коми решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов — Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение осуществил партнер «Лаборатории Каспе
27.04.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион»

Представительство компании Softline в Уфе выполнило поставку программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион». Федеральная сеть спо
01.03.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Якутскэнерго»

Softline сообщила о поставке 1000 лицензий на решение Kaspersky Business Space Security энергетическому холдингу АК «Якутскэнерго» в Дальневосточно
24.02.2012 «Газпромтранс» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security

Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Газпромтранс» свыше 1200 лицензий на решение Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение решения для централизованной защиты р
27.01.2012 Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security «Иркутской Нефтяной Компании»

Компания Softline выполнила поставку программного продукта «Лаборатории Касперского» Kaspersky Business Space Security, обеспечив антивирусную защиту корпоративной сети «Иркутско
24.01.2012 «Мотор Сич» защитился от вирусов с помощью «Лаборатории Касперского»

ного комплекса для централизованной защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств Kaspersky Business Space Security. Внедрение продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперско
23.01.2012 Softline и правительство Камчатского края продлили договор о поставке лицензий «Лаборатории Касперского»

продлении договора о поставке лицензий на корпоративные средства защиты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Business Space Security – правительству Камчатского края. В 2011 г. компания Softli
20.01.2012 Softline и «Лаборатория Касперского» защитили ИТ-инфраструктуру Службы занятости населения Удмуртской Республики

ие решения для централизованной защиты рабочих станций, ноутбуков, смартфонов и файловых серверов – Kaspersky Business Space Security. «Сеть нашей компании состоит из нескольких удаленных филиа
13.01.2012 Softline поставила Kaspersky Business Space Security в «Ратэк»

Компания Softline сообщила о поставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сибирскую транспортную компанию «Ратэк». Внедрение нового
12.01.2012 Softline защитила «Тепловые сети» Ростовской области с помощью Kaspersky Business Space Security

мпания Softline сообщила о том, что филиал «Тепловые сети» компании «Донэнерго» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security — решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
22.12.2011 «Лаборатория Касперского» в Украине защищает «Энергоатом»

комплекса для централизованной защиты рабочих станций, ноутбуков, смартфонов и файловых серверов — Kaspersky Business Space Security. Внедрение 3 тыс. лицензий выполнил партнер «Лаборатории Ка

Публикаций - 142, упоминаний - 259

Kaspersky Endpoint Security for Business и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 134
Softline - Софтлайн 2967 39
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 16
Microsoft Corporation 24841 6
Dr.Web - Доктор Веб 1261 4
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел 7 4
SoftwareONE Group 105 3
Intel Corporation 12307 3
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 2
ДиалогНаука 255 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
Softkey - Софткей 210 2
Koss 39 2
RBI 23 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Информзащита 788 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Adobe Systems 1559 1
Киевстар - Kyivstar 542 1
Trend Micro 609 1
Гэндальф - Gendalf 86 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 235 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
АМИ 74 1
Kaspersky Lab EEMEA 5 1
Cisco Systems 5153 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Открытые технологии 706 1
НЭТА 36 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Лаборатория ППШ - Лаборатория противодействия промышленному шпионажу 5 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 11 3
Газпром ПАО 1364 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 504 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 17 1
Новатэк Новафининвест 56 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
Почта России ПАО 2156 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 369 1
Hyundai Motor Company 400 1
Татнефть 229 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 293 1
Газпром нефть 637 1
Renault Groupe 160 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Русский стандарт Банк 449 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 16 1
Toyota - Lexus 80 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Цезарь Сателлит 39 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4947 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1052 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1266 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2970 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2022 1
Федеральное казначейство России 1811 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 715 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 158 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1416 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 499 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
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Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6991 4
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 231 4
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1772 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4136 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 17
Kaspersky Internet Security 462 15
Microsoft Windows 15893 15
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 13
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 8
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 8
Postfix - mail transfer agent 49 8
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 8
Linux OS 10216 7
Kaspersky Open Space Security 36 7
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 6
Kaspersky Security Center - KCS 66 6
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 6
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 5
Microsoft Windows XP 2409 4
Kaspersky Security Corporate Suite 9 4
Apple macOS 2109 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3292 3
Kaspersky Enterprise Space Security 45 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 62 3
NVision Барьер 674 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 2
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 2
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 317 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Kaspersky Security Cloud 29 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Google Android 14247 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 296 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 52 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2997 1
Земков Сергей 159 25
Савушкин Александр 12 6
Робинов Евгений 4 4
Поберий Юрий 4 3
Касперский Евгений 325 2
Ермолаев Владимир 7 2
Куницын Александр 6 2
Кондаков Гарри 35 2
Глазков Андрей 6 2
Валуйский Александр 3 2
Бибеза Фатима 2 2
Швецов Владимир 51 1
Попов Андрей 111 1
Швецов Никита 21 1
Гребенников Николай 31 1
Монин Сергей 9 1
Трояновский Владимир 62 1
Чаркин Евгений 299 1
Русанов Сергей 48 1
Ермаков Александр 29 1
Харитонов Александр 68 1
Жуков Владимир 3 1
Морозов Владимир 5 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Писарев Сергей 4 1
Леонтьева Инга 3 1
Алексеев Константин 6 1
Береговский Геннадий 7 1
Соболев Алексей 4 1
Schmidt Howard - Шмидт Говард 13 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Иванов Сергей 388 1
Ковалев Александр 162 1
Иванов Владимир 62 1
Егоров Вадим 15 1
Новиков Андрей 33 1
Масалович Андрей 22 1
Паршин Андрей 3 1
Глухов Владимир 3 1
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Беларусь - Белоруссия 5822 12
Украина 7664 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 8
Молдавия - Республика Молдова 715 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2810 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 4
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1581 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2305 2
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