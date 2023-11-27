Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kaspersky Endpoint Security for Business Kaspersky Business Space Security Kaspersky Hybrid Cloud Security
УПОМИНАНИЯ
|27.11.2023
|
Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space
спытания и подтвердили совместимость программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». Сертификат, полученный по итогам испытаний, подтвердил совместимость программных продуктов: Kaspersky Hybrid Cloud Security и ПО облачной платформы SpaceVM 6.2. Таким образом, функционируя на базе SpaceVM, ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security обеспечивает безопасность и эффективн
|29.03.2013
|
Comparex защитил ИТ-инфраструктуру машиностроительного завода «Арсенал»
Компания Comparex выполнила проект по внедрению защитного решения Kaspersky Business Space Security от «Лаборатории Касперского» в Санкт-Петербургском машиност
|21.03.2013
|
«Примтеплоэнерго» повысил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью Kaspersky Business Space Security
Компания Comparex завершила проект по поставке и внедрению антивирусного решения Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» для предприятия теплоэнергетики П
|15.03.2013
|
Администрация городского округа города Салават защищает информацию с помощью ПО «Лаборатории Касперского»
Компания Softline в Уфе осуществила поставку программного продукта «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Business Space Security – в Администрацию городского округа города Салават Республи
|15.02.2013
|
Softline поставила защитные решения «Лаборатории Касперского» для «Чулпан-Медицины»
Касперского» для ЛПЦ «Чулпан-Медицина» г. Нижнекамск республики Татарстан. Планируется, что решение Kaspersky Business Space Security защитит рабочие места организации от всех видов компьютерны
|06.02.2013
|
Пенсионный фонд РФ получил 80 тыс. лицензий защитных решений «Лаборатории Касперского»
ства с Пенсионным фондом Российской Федерации: по итогам поставки 80 тыс. лицензий защитных решений Kaspersky Business Space Security, Kaspersky Anti-Spam и Kaspersky Security для почтовых серв
|04.02.2013
|
Softline продлила лицензии на ПО «Лаборатории Касперского» для Белгородского университета кооперации, экономики и права
Представительство Softline в Белгороде продлило лицензии не решения «Лаборатории Касперского» Kaspersky Business Space Security и Kaspersky Security for Mail Server для Белгородского унив
|16.01.2013
|
«Лаборатория Касперского» защищает Министерство внутренних дел Украины
зование решения для защиты рабочих станций и серверов корпоративной сети от вредоносного ПО и спама Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение осуществил партнер «Лаборатории Каспе
|21.12.2012
|
Softline продлила для «Юга Руси» лицензии на Kaspersky Business Space Security
Softline в Ростове-на-Дону продлило лицензии на программное обеспечение «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — для группы компаний «Юг Руси». Решение защищает все узлы
|05.12.2012
|
«Каравай» защитил свою ИТ-инфраструктуру от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security
ри помощи продуктов «Лаборатории Касперского». Как сообщили CNews в компании, использование решения Kaspersky Business Space Security позволит обеспечить комплексную антивирусную защиту ИТ-инфр
|03.12.2012
|
Softline обеспечила антивирусную защиту компьютерной сети детского сада в Казани
вательного учреждения «Детский сад № 50 комбинированного вида» Советского района г. Казани. Решение Kaspersky Business Space Security защитит рабочие места организации от всех видов компьютерны
|27.11.2012
|
Softline поставила решения «Лаборатории Касперского» для сети парфюмерных магазинов «Рив Гош»
Компания Softline сообщила об успешном завершении проекта внедрения продукта Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» в управляющей компании «ПС Групп»
|26.11.2012
|
ВТБ24 под защитой Kaspersky Business Space Security
ого» банк выполнил переход на решение для централизованной защиты корпоративной информационной сети Kaspersky Business Space Security. Поставку выполнил партнер «Лаборатории Касперского» — комп
|22.11.2012
|
Softline продлила 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для ЧГПУ
Компания Softline сообщила о продлении 1000 лицензий Kaspersky Business Space Security для Челябинского государственного педагогического университ
|19.11.2012
|
«Лаборатория Касперского» обеспечивает ИБ «Корпорации ВСМПО-Ависма»
ана и алюминия. По условиям сделки, корпорация продлила контракт на использование 3,1 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security, а также 2,5 тыс. лицензий компонента для защиты от спама п
|15.11.2012
|
«Росатом» под защитой «Лаборатории Касперского»
й энергии «Росатом», в рамках которого комплексное решение для защиты ИТ-инфраструктуры предприятия Kaspersky Business Space Security было принято госкорпорацией в качестве стандарта. Для обесп
|07.11.2012
|
Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Инвэнт»
Компания Softline объявила о поставке решений для защиты файловых серверов и рабочих станций — Kaspersky Business Space Security — в ГК «Инвэнт». В результате проекта была решена задача ан
|08.10.2012
|
«Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга
которого она обеспечивает защиту корпоративной ИТ-инфраструктуры службы. Поставку лицензий решения Kaspersky Business Space Security осуществил партнер «Лаборатории Касперского» компания «Элви
|19.09.2012
|
Softline поставила ПО Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал «Росморпорта»
Компания Softline завершила поставку программного обеспечения Kaspersky Business Space Security в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт». Сев
|18.09.2012
|
Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского»
сетевой архитектуры банка от информационных угроз продолжат обеспечивать 4,5 тыс. лицензий продукта Kaspersky Business Space Security. Поставку решения и техническую поддержку проекта осуществл
|12.09.2012
|
«Лаборатория Касперского» защитила корпоративную сеть «ЦСКБ-Прогресс» от ИБ-угроз
лки, информационную безопасность всей корпоративной сети «ЦСКБ-Прогресс» будет обеспечивать решение Kaspersky Business Space Security. Проект поставки и внедрения реализован партнером «Лаборато
|21.08.2012
|
Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «Башкирской энциклопедии»
ставительство Softline объявило о завершении поставки защитного решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — в научное издательство «Башкирская энциклопедия». Научное
|01.08.2012
|
Softline поставила Kaspersky Business Space Security для «РусЭнергоМира»
Компания Softline сообщила о поставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security для УК «РусЭнергоМир». Группа компаний «РусЭнергоМир» являе
|23.07.2012
|
КБ «Камский горизонт» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security
Компания Softline сообщила о завершении поставки программного продукта «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Business Space Security — для коммерческого банка «Камский горизонт». Внедрение реш
|28.06.2012
|
Завод РКК «Энергия» под защитой «Лаборатории Касперского»
ракетно-космических технологий. В рамках подписанного контракта будут продлены 1,5 тыс. лицензий на Kaspersky Business Space Security — продукт для защиты ИТ-инфраструктуры предприятия от всего
|26.06.2012
|
Kaspersky Business Space Security защищает ВГТРК от ИТ-угроз
государственной телевизионной и радиовещательной компанией» (ВГТРК) срока действия 2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security. Поставку решения для защиты рабочих станций, смартфонов и
|20.06.2012
|
«Горинфотех» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security
лении центром «Городские информационные технологии» («Горинфотех») срока действия 4,2 тыс. лицензий Kaspersky Business Space Security — решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
|01.06.2012
|
«Лаборатория Касперского» и «Газпром энерго» договорились о продлении лицензий на Kaspersky Business Space Security
использование решений комплексной защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security. Проект выполнен при технической поддержке партнера «Лабора
|17.05.2012
|
Softline поставила более 200 лицензий для «Термостепс-МТЛ»
ых материалов. В рамках проекта было продлено действие более 200 лицензий на использование продукта Kaspersky Business Space Security. В стратегические планы «Термостепс-МТЛ» входит дальнейшее
|14.05.2012
|
«Лаборатория Касперского» защищает госорганы Республики Коми
м органам Республики Коми решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов — Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение осуществил партнер «Лаборатории Каспе
|27.04.2012
|
Softline поставила Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион»
Представительство компании Softline в Уфе выполнило поставку программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сеть спортивных магазинов «Чемпион». Федеральная сеть спо
|01.03.2012
|
Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security для «Якутскэнерго»
Softline сообщила о поставке 1000 лицензий на решение Kaspersky Business Space Security энергетическому холдингу АК «Якутскэнерго» в Дальневосточно
|24.02.2012
|
«Газпромтранс» защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security
Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Газпромтранс» свыше 1200 лицензий на решение Kaspersky Business Space Security. Поставку и внедрение решения для централизованной защиты р
|27.01.2012
|
Softline поставила лицензии Kaspersky Business Space Security «Иркутской Нефтяной Компании»
Компания Softline выполнила поставку программного продукта «Лаборатории Касперского» Kaspersky Business Space Security, обеспечив антивирусную защиту корпоративной сети «Иркутско
|24.01.2012
|
«Мотор Сич» защитился от вирусов с помощью «Лаборатории Касперского»
ного комплекса для централизованной защиты рабочих станций, файловых серверов и мобильных устройств Kaspersky Business Space Security. Внедрение продукта выполнил партнер «Лаборатории Касперско
|23.01.2012
|
Softline и правительство Камчатского края продлили договор о поставке лицензий «Лаборатории Касперского»
продлении договора о поставке лицензий на корпоративные средства защиты «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Business Space Security – правительству Камчатского края. В 2011 г. компания Softli
|20.01.2012
|
Softline и «Лаборатория Касперского» защитили ИТ-инфраструктуру Службы занятости населения Удмуртской Республики
ие решения для централизованной защиты рабочих станций, ноутбуков, смартфонов и файловых серверов – Kaspersky Business Space Security. «Сеть нашей компании состоит из нескольких удаленных филиа
|13.01.2012
|
Softline поставила Kaspersky Business Space Security в «Ратэк»
Компания Softline сообщила о поставке программного комплекса Kaspersky Business Space Security в сибирскую транспортную компанию «Ратэк». Внедрение нового
|12.01.2012
|
Softline защитила «Тепловые сети» Ростовской области с помощью Kaspersky Business Space Security
мпания Softline сообщила о том, что филиал «Тепловые сети» компании «Донэнерго» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security — решения для централизованной защиты рабочих станций и фай
|22.12.2011
|
«Лаборатория Касперского» в Украине защищает «Энергоатом»
комплекса для централизованной защиты рабочих станций, ноутбуков, смартфонов и файловых серверов — Kaspersky Business Space Security. Внедрение 3 тыс. лицензий выполнил партнер «Лаборатории Ка
Kaspersky Endpoint Security for Business и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
|Земков Сергей 159 25
|Савушкин Александр 12 6
|Робинов Евгений 4 4
|Поберий Юрий 4 3
|Касперский Евгений 325 2
|Ермолаев Владимир 7 2
|Куницын Александр 6 2
|Кондаков Гарри 35 2
|Глазков Андрей 6 2
|Валуйский Александр 3 2
|Бибеза Фатима 2 2
|Швецов Владимир 51 1
|Попов Андрей 111 1
|Швецов Никита 21 1
|Гребенников Николай 31 1
|Монин Сергей 9 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Русанов Сергей 48 1
|Ермаков Александр 29 1
|Харитонов Александр 68 1
|Жуков Владимир 3 1
|Морозов Владимир 5 1
|Сафронов Дмитрий 11 1
|Писарев Сергей 4 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Алексеев Константин 6 1
|Береговский Геннадий 7 1
|Соболев Алексей 4 1
|Schmidt Howard - Шмидт Говард 13 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Иванов Сергей 388 1
|Ковалев Александр 162 1
|Иванов Владимир 62 1
|Егоров Вадим 15 1
|Новиков Андрей 33 1
|Масалович Андрей 22 1
|Паршин Андрей 3 1
|Глухов Владимир 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 2
|Forbes - Форбс 854 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
|Mashable 370 1
|Silicon.com 364 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.