Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security

Подтверждена совместимость ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security и экосистемы виртуализации Space спытания и подтвердили совместимость программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». Сертификат, полученный по итогам испытаний, подтвердил совместимость программных продуктов: Kaspersky Hybrid Cloud Security и ПО облачной платформы SpaceVM 6.2. Таким образом, функционируя на базе SpaceVM, ПО Kaspersky Hybrid Cloud Security обеспечивает безопасность и эффективн

Comparex защитил ИТ-инфраструктуру машиностроительного завода «Арсенал» Компания Comparex выполнила проект по внедрению защитного решения Kaspersky Business Space Security от «Лаборатории Касперского» в Санкт-Петербургском машиност

«Примтеплоэнерго» повысил защиту ИТ-инфраструктуры с помощью Kaspersky Business Space Security Компания Comparex завершила проект по поставке и внедрению антивирусного решения Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» для предприятия теплоэнергетики П

Администрация городского округа города Салават защищает информацию с помощью ПО «Лаборатории Касперского» Компания Softline в Уфе осуществила поставку программного продукта «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Business Space Security – в Администрацию городского округа города Салават Республи

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