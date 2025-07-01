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Softline Belarus Софтлайн Беларусь СофтлайнБел Noventiq Belarus


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 «АНТ-ЦС» и Noventiq Belarus будут поставлять совместные решения в СНГ 1
27.02.2025 Компания «Датарк» выходит на международный рынок 1
25.10.2022 «Гроднооблавтотранс» выстроил экосистему цифровых процессов на базе Directum 1
22.07.2021 «АМТ-Груп» объявляет о назначении директора филиала компании в республике Беларусь 1
24.01.2012 Naumen внедрила Naumen Service Desk в белорусских банках 1
17.09.2010 «Белорусская железная дорога» под защитой Kaspersky Business Space Security 1
02.07.2010 Фонд соцзащиты населения Беларуси защитился от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 1
10.03.2010 «Лаборатория Касперского» обеспечила ИБ «Белорусского металлургического завода» 1
22.10.2009 «Лаборатория Касперского» защитила «Белорусскую железную дорогу» от вирусов и спама 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Softline Belarus и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5068 4
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 66 2
Softline - Софтлайн 3025 1
АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 21 1
Datark - Датарк 14 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Naumen - Наумен 655 1
Softline Group - Softline AG - Softline International 52 1
Directum - Директум 1134 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 11 2
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 6 1
МТБанк 9 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3170 4
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3040 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13100 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7572 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12929 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8963 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6929 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16348 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 803 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1891 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2011 1
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 36 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4086 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2757 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 785 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Postfix - mail transfer agent 50 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 173 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 37 1
Kaspersky Internet Security 463 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Поберий Юрий 4 2
Карнаухова Елена 1 1
Шопник Герберт 13 1
Виноградов Сергей 12 1
Отчик Антон 1 1
Киселёв Андрей 12 1
Маньковский Андрэ 9 1
Новиков Андрей 33 1
Майоров Игорь 3 1
Бабич Виталий 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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