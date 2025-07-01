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Softline Belarus Софтлайн Беларусь СофтлайнБел Noventiq Belarus
УПОМИНАНИЯ
Softline Belarus и организации, системы, технологии, персоны:
|Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 11 2
|Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
|БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 6 1
|МТБанк 9 1
|ГПБ Белгазпромбанк 18 1
|Поберий Юрий 4 2
|Карнаухова Елена 1 1
|Шопник Герберт 13 1
|Виноградов Сергей 12 1
|Отчик Антон 1 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Маньковский Андрэ 9 1
|Новиков Андрей 33 1
|Майоров Игорь 3 1
|Бабич Виталий 1 1
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