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«АНТ-ЦС» и Noventiq Belarus будут поставлять совместные решения в СНГ

«АНТ-ЦС» и поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Noventiq Belarus подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут поставлять совместные решения в области программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов на территории СНГ. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Компании займутся созданием и развитием решений в сфере цифровизации промышленных предприятий и бизнеса. В частности, будет вестись разработка MES-, ERP-, APS- и EAM-систем, а также программно-аппаратных комплексов для работы с большими данными.

«Это соглашение является частью стратегии «АНТ-ЦС» в части развития партнерской сети в СНГ. Оно позволит расширить присутствие в Беларуси и обеспечить новый уровень продуктовой коллаборации: мы предоставим заказчикам как продукты «АНТ-ЦС», так и решения Noventiq Belarus, а также наши совместные разработки», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

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«Noventiq Belarus не первый год активно расширяет партнерскую сеть, и мы рады началу совместной работы с «АНТ-ЦС». Многолетний опыт и компетенции компании позволят нам и создавать новые эффективные решения для бизнеса и предприятий. Данное соглашение также ускорит развитие систем автоматизации в рамках “Концепции обеспечения суверенитета Республики Беларусь в сфере цифрового развития до 2030 г.”», – генеральный директор Noventiq Belarus Андрей Овсейко.

Развертывание решений будет происходить как по модели SaaS, так и On-Premise.

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