Шопник Герберт
Шопник Герберт и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 294 1
|РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Новиков Павел 98 2
|Ананьин Алексей 81 2
|Анисимов Константин 36 2
|Аншина Марина 78 2
|Баранов Виталий 10 2
|Федотенко Максим 2 2
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Скляров Дмитрий 62 1
|Завьялов Дмитрий 7 1
|Серова Елена 319 1
|Хохлов Евгений 8 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Прокошев Андрей 32 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Степанов Антон 66 1
|Хавторин Антон 25 1
|Мартьянов Владимир 5 1
|Безрукова Елена 5 1
|Шумилов Максим 11 1
|Хаустов Андрей 10 1
|Швед Андрей 3 1
|Шерман Валерий 4 1
|Абросимов Алексей 1 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|CNews TV 747 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
|Gartner - Гартнер 3558 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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