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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167327
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Шопник Герберт



31.01.2025 Технологии усложняют работу 46% HR 1
18.07.2022 Waves Enterprise запускает Raritet – NFT-маркетплейс для компаний и частных коллекционеров 1
27.12.2011 CNews TV. Герберт Шопник: мы перешагнули в следующую эру развития 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 1
04.10.2011 "Облака" или виртуализация: война и мир в ИТ 1
08.09.2011 Конференция CNews: «Виртуализация 2011: платформа для облаков» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Шопник Герберт и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2364 4
МегаФон 8861 2
Softline - Софтлайн 2822 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Microsoft Corporation 24640 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Citrix Systems 813 1
Directum - Директум 1092 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Lenovo Motorola 3501 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
Motorola Solutions 104 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Auvix - Аувикс 20 1
Motorola Inc 1140 1
ПрограмБанк 95 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 1
Почта России ПАО 2116 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Альфа-Банк 1774 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 127 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 338 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Держава АКБ 40 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 583 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6104 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3865 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14401 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13819 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1706 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2466 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2954 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1722 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9292 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16158 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1417 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8014 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1745 1
Broadcom - VMware vSphere 555 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Linux OS 9968 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft Windows 15683 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Oracle Java - язык программирования 3080 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 1
Apple iPhone 6 4861 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Dell Wyse 48 1
Parallels Automation 45 1
Web3 Tech - Raritet NFT-маркетплейс 1 1
Новиков Павел 98 2
Ананьин Алексей 81 2
Анисимов Константин 36 2
Аншина Марина 78 2
Баранов Виталий 10 2
Федотенко Максим 2 2
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
Никифоров Николай 1136 1
Дергилёв Никита 44 1
Меджитов Тимур 85 1
Бушуев Алексей 9 1
Скляров Дмитрий 62 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Серова Елена 319 1
Хохлов Евгений 8 1
Чучелов Андрей 44 1
Прокошев Андрей 32 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Степанов Антон 66 1
Хавторин Антон 25 1
Мартьянов Владимир 5 1
Безрукова Елена 5 1
Шумилов Максим 11 1
Хаустов Андрей 10 1
Швед Андрей 3 1
Шерман Валерий 4 1
Абросимов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 5
Европа 21780 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2905 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 748 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - УФО - Челябинская область 1215 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 853 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 820 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 723 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3560 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5778 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
Экономический эффект 1067 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 1
Энергетика - Energy - Energetically 5092 1
Паспорт - Паспортные данные 2513 1
Аренда 2426 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Аудит - аудиторский услуги 2669 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9824 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1193 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
Gartner - Гартнер 3558 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 226 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337977, в очереди разбора - 771620.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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