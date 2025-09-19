«АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» объявляют о партнерстве для продвижения российских ИТ-решений

«АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» заключили партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие взаимодействия в сфере информационных технологий и поддержки программ перехода на отечественное программное обеспечение.

Компании будут осуществлять сотрудничество в следующих направлениях: обмен опытом и информацией по вопросам продвижения ИТ-решений, находящихся в зоне совместных интересов; проведение совместных мероприятий (конференций, совещаний) по популяризации отечественных ИТ-разработок, представленных в продуктовых портфелях компаний; разработка программ информирования о возможностях и преимуществах ПО, входящего в периметр сотрудничества сторон; взаимное участие в реализации проектов по внедрению отечественных программных продуктов; взаимная поддержка в освещении деятельности партнеров в СМИ.

«Мы продолжаем развивать партнерские отношения с ведущими ИТ-компаниями России. Сотрудничество с «Форс Дистрибуция» поможет нашим клиентам комплексно подходить к реализации задач по цифровизации производства и внедрять передовые отечественные ИТ-продукты», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«Мы видим большие перспективы в совместной работе с «АНТ-ЦС. Это партнерство позволит вывести на новый уровень реализацию проектов по переходу на российское ПО», – отметила заместитель генерального директора «Форс Дистрибуция» Екатерина Перфильева.