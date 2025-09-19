Разделы

Перфильева Екатерина


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 «АНТ-ЦС» и «Форс Дистрибуция» объявляют о партнерстве для продвижения российских ИТ-решений 1
04.06.2025 Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Перфильева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 665 1
ФОРС Дистрибуция 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ИксДата 6 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 319 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 81 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 33 1
Яценко Вадим 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14695 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3147 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 1
