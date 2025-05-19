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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ИксДата


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Группа Астра» перевела свои корпоративные сервисы на собственную машину БД Tantor XData 2A 1
19.04.2024 Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 243 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 603 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2047 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1735 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 290 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 27 1
Linux OS 10212 1
Сивцев Илья 151 1
Яценко Вадим 64 1
Яценко Виктор 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1423 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4768 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 237 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1512 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1021 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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