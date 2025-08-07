Машина баз данных Tantor XData 2Y включена в реестр Минпромторга

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что машина баз данных (МБД) Tantor XData 2Y зарегистрирована в «Реестре российской промышленной продукции» под номером 10669806 (запись от 30 июля 2025 г). Это официально подтверждает отечественное происхождение задействованных в ней софта и «железа». Ранее аналогичную процедуру успешно прошел еще один программно-аппаратный комплекс того же производства Tantor XData 2A. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

С Tantor XData 2Y можно создавать отказоустойчивые высокопроизводительные корпоративные системы для скоростной обработки транзакционных и аналитических нагрузок. В ее основе — серверы Yadro с двумя процессорами третьего поколения архитектуры x86-64, поддержкой шины расширения PCIe Gen4 и до 8 ТБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 МГц. Вместе с ними в состав решения входят СХД и коммутаторы от ведущих вендоров страны, тоже включенные в реестр Минпромторга.

За управление МДБ отвечает ПО Tantor XData, где используется СУБД Tantor Postgres в разных редакциях со встроенной платформой администрирования и мониторинга. Tantor XData 2Y поддерживает до 18 вычислительных серверов (до 1152 ядер и 144 ТБ ОЗУ), может обрабатывать до 120 тыс. транзакций в секунду, а скорость резервного копирования достигает 35 ТБ/ч.

Решение производится на мощностях компании «ИксДата» и предназначено для заказчиков, которые переходят на российский технологический стек. В их числе компании любого масштаба из финансового сектора, телекома, промышленности, розничной торговли и других отраслей.

«Мы всегда ориентируемся на потребности рынка и хотим, чтобы наши клиенты всегда имели в своем распоряжении самые надежные, удобные и передовые технологии. Поэтому включение Tantor XData 2Y в реестр Минпромторга — это событие, значимость которого сложно переоценить. Наша команда на 100% уверена в своей продукции, и теперь у нас есть приоритетное право участвовать в государственных, муниципальных тендерах и закупках крупнейших корпораций с госучастием. Мы рады предложить МДБ всем, кто нуждается в отечественных высокопроизводительных решениях для критически важных задач, включая обработку больших объемов данных, обеспечение отказоустойчивости, доступности и безопасности. Кроме того, все знают, что российские ИТ-производители могут получить господдержку, предусмотренную постановлением №878 и другим решениям правительства, и я уверен, что благодаря этим мерам мы сможем еще активнее развивать свои системы и двигать вперед всю отрасль», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» «ИксДата».