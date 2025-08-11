Программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в реестр Минцифры

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Машина баз данных (МБД) Tantor XData представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс для обработки транзакционных и аналитических нагрузок в высоконагруженных корпоративных системах. В основе ПК Tantor XData — СУБД Tantor Postgres в различных редакциях, включая сертифицированную ФСТЭК России по четвертому уровню доверия, а работает ПК Tantor XData под управлением серверной ОС Astra Linux.

МБД линейки Tantor XData рассчитаны на высокие рабочие нагрузки (до 120 тыс. TPS), обеспечивают высокоскоростное резервное копирование до 35 ТБ/час и могут применяться в высоконагруженных системах, включая «1С» в финансовом секторе, госструктурах, ритейле, телекоме, промышленности и других отраслях, в которых критически важны скорость, масштабируемость, безопасность и соответствие требованиям регуляторов.

«Внесение Tantor XData в реестр Минцифры — результат длительной и сложной работы. Мы продолжаем развитие нашей линейки МБД, интегрируя в том числе перспективные отечественные технологии, чтобы предлагать рынку решения, превосходящие аналоги по надежности, безопасности и производительности», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс» «ИксДата».