МБД Tantor XData на процессоре Baikal-S прошла тест с одновременной работой 20 тыс. пользователей «1С»

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» провели комплекс нагрузочных испытаний системы «1С:ERP. Управление предприятием» на машине баз данных Tantor XData 2B, работающей на базе российских процессоров Baikal-S и использующей СУБД Tantor Postgres. В рамках эксперимента была смоделирована работа 20 тыс. одновременных пользователей, выполняющих типовые операции, включая процессы продаж, закупок, производства, бухгалтерского учёта и управления персоналом.

Объединенная проектная команда компаний «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), «ИксДата» (производитель МБД Tantor XData), «Байкал Электроникс» и «ИТ-Экспертиза» обеспечила бесперебойную работу и устойчивость системы на протяжении всего времени тестирования, исключив технологические сбои. Для проведения испытаний применялся инструмент «Тест-центр», входящий в состав «1С:КИП».

Кластер тестирования был развернут на машине баз данных Tantor XData 2B. Нагрузку моделировали 18 серверов, все участвовавшие в тестировании системы функционировали под управлением ОС Astra Linux. В ходе тестов осуществлялся постоянный мониторинг производительности и состояния оборудования, также производилась интегральная оценка производительности по международной методике APDEX.

Результаты нагрузочного тестирования подтвердили стабильность комплекса при высоконагруженной эксплуатации. При пиковых нагрузках система демонстрировала устойчивую работу без отказов и критических замедлений. Среднее время выполнения ключевых операций, таких как проведение документов, открытие форм и печать отчётных актов, находилось в пределах целевого диапазона от 1 до 3 секунд.

Интегральный показатель APDEX составил 0,846, что c учетом погрешности соответствует уровню «Хорошо». Нагрузка на процессоры серверов приложений и СУБД не превышала 70 %, обеспечивая стабильный отклик даже в периоды максимальной активности. В ходе испытаний не было зафиксировано критических ошибок на уровне кластера «1С» или системы управления базами данных. По итогам тестирования подтверждена готовность отечественного программно-аппаратного комплекса Tantor XData 2B на процессоре Baikal-S к промышленному использованию в масштабных корпоративных и государственных информационных системах.

Проведённые испытания подтверждают целесообразность использования российских компонентов и открывают перспективы для дальнейшего развития решений на базе процессоров «Байкал Электроникс», отечественных операционных систем и систем управления базами данных.

«Мы смоделировали очень высокую нагрузку — 20 тыс. одновременных пользователей «1С:ERP». Машина баз данных Tantor XData 2B на российских процессорах Baikal-S показала превосходный результат, успешно выдержав пиковые нагрузки с высоким показателем APDEX», — отметил Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза».

«Успешное завершение тестирования МБД на отечественной компонентной базе – еще одно подтверждение того, что российские решения могут успешно выполнять свои задачи в рамках ИТ-ландшафтов крупных российских компаний. Продукт работает стабильно и быстро даже в условиях максимальной нагрузки. Использование отечественных МБД значительно расширит возможности бизнеса и будет способствовать развитию отечественной ИТ-индустрии», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компаний «Тантор Лабс» и «ИксДата».