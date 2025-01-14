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APDEX Application Performance Index индекс производительности приложений


APDEX (Application Performance Index) — индекс производительности приложений. Открытый международный стандарт, разработанный с целью формирования объективной оценки показателей производительности корпоративных информационных систем. 


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
09.09.2024 Успешный тест «1С:ERP» на 12 тыс. одновременно работающих с единой базой пользователей 1
22.07.2024 СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза» 1
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области 1
04.06.2024 «Рег.ру» и Digilabs запустили сервис, который ускоряет «1С» в облаке на 30% 1
07.02.2024 «Первый Бит» провел успешное нагрузочное тестирование системы «1С:MDM» для «Гринатома» 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
28.09.2023 GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности 1
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
02.11.2020 EFSOL Oblako запустила сервис для бесплатного теста производительности «1С» 1
22.04.2020 Transcend представила карты памяти SD/microSD промстандарта A1 1
19.08.2019 «1С-Рарус» автоматизировал сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус» с помощью «Альфа-авто» 1
19.09.2018 Как оценивать работоспособность современных ИТ-систем 1
30.03.2018 Карты памяти Transcend берут вершины скорости и объёма 1
01.02.2018 Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45% 1
05.07.2017 Class A1 для карт памяти Toshiba 1
15.05.2017 Требования Application Performance Class 1 - в жизнь! 1
21.12.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности системы на базе «1С» в «Мэлон Фэшн Груп» 1
05.11.2014 Axelot оптимизировал используемую в «Сибуре» систему «1С:Предприятие 8» 1
13.02.2012 «Детский мир» построил автоматизированную систему централизованного казначейства на платформе «1С» 1
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

APDEX и организации, системы, технологии, персоны:

8213 11
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
1С-Рарус 887 2
Dynatrace 56 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Oracle Corporation 6687 2
Transcend Information 73 2
Ростелеком 9700 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Крок - Croc 1777 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 1
EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг 17 1
Микротест 278 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Google LLC 11775 1
РусКомТехнологии 13 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
SAP SE 5276 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Oracle Consulting 18 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
АФК Система ПАО 1797 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 1
Verint Systems 38 1
АТК Консультационная группа 53 1
Wilk Elektronik 7 1
Software AG 198 1
Сервис Плюс 183 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Toshiba Corporation 2927 1
Logosoft - Логософт 2 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Якиманка Детская Галерея 3 1
Суши WOK - Суши-Вок 2 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Бизнес кар СП 20 1
Группа Союз Концерн 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Кофемания 51 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Правительство Иркутской области 29 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 14
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 4
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 4
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 6
Linux OS 9936 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 2
Transcend SD-microSD - Transcend microSDXC SDHC 4 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
1С-Рарус Альфа-Авто 60 1
1С:Консолидация 53 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
IBM DB2 371 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Google Android 13994 1
Wilk Elektronik - GoodRAM - серия SSD 10 1
Wilk Elektronik - GoodRAM microCARD 1 1
Qlik Qlikview 116 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Сервис Плюс - СуперМаг 71 1
Toshiba EXCERIA 4 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Red Hat OpenShift 132 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 8 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Apple iPhone 6 4862 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Microsoft Office 365 940 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
Мондолло Вероника 4 1
Хомков Игорь 46 1
Ретивых Андрей 1 1
Кашанов Дмитрий 1 1
Воеводин Андрей 2 1
Морозов Алексей 51 1
Киреев Михаил 9 1
Шакирова Ольга 3 1
Заржецкий Александр 35 1
Артюхов Александр 19 1
Коптелов Андрей 109 1
Степанов Антон 66 1
Шарак Андрей 62 1
Назаров Алексей 70 1
Терехов Андрей 39 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Викторов Алексей 10 1
Волков Геннадий 7 1
Маликин Андрей 11 1
Хургес Михаил 13 1
Зыляев Николай 9 1
Мелихов Андрей 4 1
Нураев Азат 1 1
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Ширинян Торгом 2 1
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Металлы - Серебро - Silver 756 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 149 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Telegraph 195 1
Gartner - Гартнер 3556 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Perform Moscow 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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