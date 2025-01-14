APDEX Application Performance Index индекс производительности приложений
APDEX (Application Performance Index) — индекс производительности приложений. Открытый международный стандарт, разработанный с целью формирования объективной оценки показателей производительности корпоративных информационных систем.
APDEX и организации, системы, технологии, персоны:
|SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
|Мондолло Вероника 4 1
|Хомков Игорь 46 1
|Ретивых Андрей 1 1
|Кашанов Дмитрий 1 1
|Воеводин Андрей 2 1
|Морозов Алексей 51 1
|Киреев Михаил 9 1
|Шакирова Ольга 3 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Артюхов Александр 19 1
|Коптелов Андрей 109 1
|Степанов Антон 66 1
|Шарак Андрей 62 1
|Назаров Алексей 70 1
|Терехов Андрей 39 1
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
|Викторов Алексей 10 1
|Волков Геннадий 7 1
|Маликин Андрей 11 1
|Хургес Михаил 13 1
|Зыляев Николай 9 1
|Мелихов Андрей 4 1
|Нураев Азат 1 1
|Путилов Роман 1 1
|Ширинян Торгом 2 1
|Яровой Алексей 3 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Александров Вячеслав 6 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Волынец Инна 2 1
|Криушин Игорь 4 1
|Пустоваров Олег 2 1
|Чарчиди Денис 1 1
|Савлюк Вячеслав 13 1
|Никитин Андрей 45 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Габриэлянц Гейдар 1 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Геллерман Михаил 34 1
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