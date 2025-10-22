EFSOL представляет обновление Metrika42, усиливающее контроль над производительностью 1С-инфраструктуры

Компания EFSOL, разработчик решения для мониторинга производительности и доступности систем на платформе «1С:Предприятие», объявляет о выпуске обновления облачной версии продукта Metrika42. Основным нововведением стала глубокая переработка функционала оценки пользовательского опыта на основе индекса APDEX, что предоставляет клиентам новый уровень контроля над производительностью ключевых бизнес-операций. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Обновление вводит возможность создания и редактирования индивидуальных профилей оценки производительности в разрезе ключевых операций «1С». Теперь ИТ-специалисты могут самостоятельно определять пороговые значения для времени отклика критически важных операций в «1С», таких как проведение документов или формирование сложных отчетов. Что в свою очередь позволяет настроить мониторинг в соответствии со специфическими требованиями бизнеса и получать целевые метрики для каждого процесса. Дополнительно реализована функция выгрузки детализированных данных и оповещений по просадкам значений APDEX в Telegram.

Помимо этого, обновление включает переработанный дашборд состояния сервера СУБД, обеспечивающий более наглядную визуализацию здоровья сервера баз данных «1С». Также добавлен новый дашборд для мониторинга производительности процессов кластера «1С», предназначенный для эталонной оценки и последующей оптимизации работы системы. Для удобства навигации было обновлено главное меню интерфейса, а все метрики инфраструктуры перенесены в единый основной раздел.

«Сегодня бизнесу требуется не просто информация о доступности системы, а глубокое понимание качества работы каждого бизнес-процесса, — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42. — Наше обновление переводит мониторинг из плоскости реактивного исправления сбоев в плоскость проактивного управления производительностью. Гибкие профили APDEX дают компаниям инструмент, который позволяет говорить на одном языке техническим специалистам и бизнес-руководителям, показывая узкие места, которые напрямую влияют на операционную деятельность».

Обновление уже доступно для всех текущих клиентов облачной версии Metrika42 и направлено на укрепление позиций компании как поставщика решений, обеспечивающих сквозную прозрачность и надежность работы ИТ-инфраструктуры на базе «1С».