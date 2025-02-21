EFSOL ЕФСОЛ Финконсалт Системная интеграция. Консалтинг
EFSOL и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 652 1
|Garsdale Services 39 1
|Telconet Capital 28 1
|Протек - Центр внедрений 56 1
|Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
|Гекса – нетканые материалы 1 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
|Россия-страна возможностей АНО 20 1
|Усманов Алишер 301 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Адоньев Сергей 35 1
|Авдолян Альберт 29 1
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|Россия - РФ - Российская федерация 145379 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 1
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