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Индексная книга (каталог) CNews*
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EFSOL ЕФСОЛ Финконсалт Системная интеграция. Консалтинг

EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг


21.02.2025 EFSOL реализовала проект мониторинга инфраструктуры для «Промситех» 1
31.10.2024 EFSOL: внедрение кластера «1С» и SQL с шифрованием для разработчика отечественного ПО 1
16.02.2024 Efsol реализовала проект облачной ИТ-инфраструктуры для «Панда Групп» 2
01.02.2024 EFSOL реализовала проект создания сервера корпоративной почты для компании «Промситех» 2
27.11.2023 EFSOL реализовала проект ИТ-инфраструктуры федерального проекта 2
19.10.2023 Efsol реализовала проект миграции из Office 365 для компании ПИР 2
18.09.2023 Efsol реализовала проект для площадки обучения «Сам себе программист 1С» 2
25.08.2023 Efsol реализовала проект миграции с Office 365 для компании «Астима» 2
15.08.2023 EFSOL реализовала проект гибридного облака для компании «Техномаш» 2
31.07.2023 EFSOL реализовала проект перехода с MS SQL на Postgres Pro для компании Flamcogroup 1
29.06.2023 Efsol Oblako создала гибридную ИТ-инфраструктуру для «Гекса - нетканые материалы» 2
13.06.2023 Efsol Oblako реализовала проект сервиса удаленной работы для компании «Вольт-Ампер» 2
28.03.2023 EFSOL Oblako предоставила отказоустойчивую инфраструктуру «1С» для «Дятьково» 2
02.12.2022 Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом» 1
02.11.2020 EFSOL Oblako запустила сервис для бесплатного теста производительности «1С» 2
28.03.2016 «Протек» сократил время приема товара с внедрением Abbyy FlexiCapture 1
11.11.2015 Efsol разработала CRM-систему, способную анализировать речь 2
13.04.2015 В России выпущена роботизированная CRM-система «EFSOL: Стрим 2.0» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 30

EFSOL и организации, системы, технологии, персоны:

8267 10
Microsoft Corporation 24667 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4915 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Ростелеком 9748 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
X Corp - Twitter 2848 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 1
МегаФон 8947 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Yandex - Яндекс 7420 1
Ростех - Автоматика Концерн 1647 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Garsdale Services 39 1
Telconet Capital 28 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Гекса – нетканые материалы 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1187 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3960 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6839 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 568 2
AOD - Always On Display 195 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2681 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2498 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1832 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2926 2
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 21 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3905 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8277 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24594 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10569 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1705 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 938 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 775 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 477 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1661 3
Microsoft Exchange 1718 3
EFSOL Стрим 2 2
1С:ERP Управление предприятием 560 2
Microsoft Office 365 944 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 2
Microsoft Office Excel 1201 1
Asterisk 78 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 1
Linux OS 10019 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 707 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 23 1
Microsoft Office 3752 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 454 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Усманов Алишер 301 1
Добрынин Владимир 34 1
Адоньев Сергей 35 1
Авдолян Альберт 29 1
Мунаев Саид 2 1
Шлык Александр 1 1
Алексеев Сергей 9 1
Кириллова Диана 1 1
Мешкова Алена 2 1
Зингер Ильяс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6164 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7037 2
Аренда 2436 2
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3561 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5425 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Список системообразующих предприятий РФ 285 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
White list - Белый список 103 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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