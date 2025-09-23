EFSOL запускает on-premise-версию Metrika42 для мониторинга производительности «1С» с полным контролем над данными и безопасностью

Компания EFSOL анонсировала выпуск локальной версии Metrika42 для мониторинга и анализа производительности системы «1С», предоставляя пользователям полный контроль над данными и их безопасностью. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Metrika42 On-Premise — это решение для отслеживания производительности и анализа работы платформы «1С». С помощью этого инструмента компании могут детально мониторить состояние своих систем, выявлять ошибки, оптимизировать процессы и повышать эффективность работы «1С». Он отслеживает такие ключевые параметры, как ошибки системы, продолжительность запросов, успешность регламентных операций, а также предоставляет информацию о конфликтах блокировок и взаимоблокировках.

Локальная версия Metrika42 предоставляет возможность разместить решение на собственных серверах пользователей, что идеально подходит для тех, кто по различным причинам не может или не хочет использовать облачные решения, будь то из-за корпоративных политик, требований законодательства или предпочтений в сфере информационной безопасности.

Несмотря на то, что версия On-Premise размещается на внутренних серверах, она сохраняет все функциональные возможности облачной версии. Пользователи по-прежнему могут анализировать производительность системы, выявлять и устранять ошибки, а также оптимизировать работу своих приложений. Вся информация доступна для анализа, что позволяет реагировать на проблемы и повышать эффективность работы системы.

Metrika42 On-Premise предлагается в виде инсталляционного пакета на основе подписки, что предоставляет компаниям гибкость в управлении расходами и позволяет выбрать наиболее подходящий формат работы с системой.

Этот шаг является частью стратегии расширения продуктового портфеля компании EFSOL, направленной на повышение эффективности и гибкости бизнес-процессов, а также обеспечение высокого уровня безопасности данных для организаций в разных отраслях.