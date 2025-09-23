Разделы

ПО Софт
|

EFSOL запускает on-premise-версию Metrika42 для мониторинга производительности «1С» с полным контролем над данными и безопасностью

Компания EFSOL анонсировала выпуск локальной версии Metrika42 для мониторинга и анализа производительности системы «1С», предоставляя пользователям полный контроль над данными и их безопасностью. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Metrika42 On-Premise — это решение для отслеживания производительности и анализа работы платформы «». С помощью этого инструмента компании могут детально мониторить состояние своих систем, выявлять ошибки, оптимизировать процессы и повышать эффективность работы «1С». Он отслеживает такие ключевые параметры, как ошибки системы, продолжительность запросов, успешность регламентных операций, а также предоставляет информацию о конфликтах блокировок и взаимоблокировках.

Локальная версия Metrika42 предоставляет возможность разместить решение на собственных серверах пользователей, что идеально подходит для тех, кто по различным причинам не может или не хочет использовать облачные решения, будь то из-за корпоративных политик, требований законодательства или предпочтений в сфере информационной безопасности.

Несмотря на то, что версия On-Premise размещается на внутренних серверах, она сохраняет все функциональные возможности облачной версии. Пользователи по-прежнему могут анализировать производительность системы, выявлять и устранять ошибки, а также оптимизировать работу своих приложений. Вся информация доступна для анализа, что позволяет реагировать на проблемы и повышать эффективность работы системы.

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Metrika42 On-Premise предлагается в виде инсталляционного пакета на основе подписки, что предоставляет компаниям гибкость в управлении расходами и позволяет выбрать наиболее подходящий формат работы с системой.

Этот шаг является частью стратегии расширения продуктового портфеля компании EFSOL, направленной на повышение эффективности и гибкости бизнес-процессов, а также обеспечение высокого уровня безопасности данных для организаций в разных отраслях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

CNews — 25 лет лидерства

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще