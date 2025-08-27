Разделы

EFSOL Metrika42


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Компания EFSOL запускает Metrika42 Premium — решение для комплексной оптимизации производительности системы «1С» 2
18.08.2025 Efsol выпустила обновление для Metrika42 c функциями подробного анализа конфликтов блокировок «1С» 1
22.07.2025 Efsol представила функции для изучения длительных запросов «1С» через Metrika42 1
14.07.2025 EFSOL выпустил продукт для мониторинга производительности 1С — Metrika42 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

