EFSOL выпустил продукт для мониторинга производительности 1С — Metrika42

Компания EFSOL представляет новый сервис для мониторинга производительности «1С» — Metrika42. Это комплексный инструмент, предназначенный для анализа и решения проблем с производительностью «1С». Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Продукт ориентирован на предприятия, сталкивающиеся с проблемами падения производительности «1С» и не имеющие четкого представления о причинах этих проблем. Он поможет в случае непонимания природы торможений системы или отсутствия специализированных инструментов для сбора данных, связанных с производительностью.

Metrika42 предлагает разнообразные средства анализа, включая: оценку APDEX для системы «1С» с поддержкой профилей анализа; анализ запросов и ошибок «1С»; сравнение настроек СУБД с рекомендациями «1С»; контроль выполнения регламентных операций СУБД; проверку ожиданий СУБД, состояния индексов и фрагментации; мониторинг нагрузки на ЦП, ОЗУ, диск и СУБД; рекомендации по улучшению работы «1С» с помощью ИИ-помощника.

Эти инструменты дают полное представление о причинах медленной работы «1С» и помогают точно определить источник проблемы, будь то код или инфраструктура.

Кроме того, Metrika42 не только отслеживает и анализирует метрики, но и отправляет уведомления в случае возникновения проблем. При падении APDEX, медленных запросах, аномальной нагрузке на сервер «1С» или СУБД, недоступности серверов или сбоях в регламентных операциях пользователи получают уведомления через удобные каналы связи, такие как телеграм-бот или электронная почта. Это позволяет быстро реагировать на возникающие проблемы.

Сервис также включает функционал для глубокого анализа конфликтов блокировок «1С». Пользователи могут выбрать временной период и получить детальную информацию о причинах проблемы, включая определение виновника и жертвы блокировки, отображение заблокированных объектов и взаимоблокировок.

Metrika42 ускоряет диагностику проблем с производительностью «1С» в пять раз, анализируя сбои, высокую нагрузку и исследуя цепочки данных. Это помогает отслеживать динамику проблем, выявлять системные и ситуативные неисправности, оперативно находить их причины и устранять их, что значительно ускоряет работу системы «1С».

Кроме того, в дополнение к функционалу Metrika42, пользователям доступен продукт DevTools42 — Сканер кода «1С» в базовом режиме. Этот инструмент позволяет проверять качество кода «1С», а также его безопасность и уязвимости. Система предоставляет подробные отчеты с проблемными участками кода и в премиум-режиме позволяет управлять проектами анализа кода и отслеживать историю проверок, с возможностью сравнения с предыдущими версиями.

Metrika42 является идеальным инструментом для контроля «здоровья» «1С», повышения производительности и упрощения процесса диагностики и решения проблем.