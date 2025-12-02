Разделы

Обновление Metrika42: улучшенный контроль над производительностью «1С» с помощью ИИ и дополнительной аналитики

Компания EFSOL выпустила обновление облачной системы мониторинга «1С:Предприятие» — Metrika42. Новая версия продукта делает сложные технические метрики более понятными для руководителей, а инженерам предоставляет инструменты проактивного устранения сбоев до их влияния на бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Внедрение комплексного анализа данных и расширенной диагностики «1С» позволяет компаниям предотвращать простои критически важных систем, экономить ресурсы и повышать предсказуемость работы всей ИТ-инфраструктуры.

В разделе «Расширенный APDEX» личного кабинета Metrika42 появилась возможность группировки графика изменения оценки по часам, дням, неделям и месяцам. Это дает наглядное представление о том, как изменения в системе влияют на удовлетворенность пользователей в различные периоды времени. Раньше оценка производительности часто была размытой и не привязанной к конкретным бизнес-циклам. Теперь же можно точно определить, в какие часы пиковой нагрузки или в дни закрытия месяца система испытывает наибольший стресс, и планировать ресурсы.

Новый ИИ-помощник помогает анализировать сбои и аномалии в работе «», давая рекомендации по их устранению. Вместо того чтобы вручную изучать логи и метрики, технический специалист получает помощь в расшифровке возможных причин инцидента — от проблем с кодом до перегрузки инфраструктуры. Это позволяет не просто фиксировать уже произошедшие отклонения, а предсказывать их развитие и предотвращать, что кардинально сокращает время на диагностику и минимизирует простои .

Мониторинг сервера «1С» был углублен до уровня отдельных серверных процессов (RPHost, RAgent, RManager), пользовательских сеансов и нагрузки на компоненты инфраструктуры. Администраторы теперь могут отслеживать загрузку CPU, потребление оперативной и виртуальной памяти, активность серверных вызовов и длительность блокировок для каждого элемента системы. Такой уровень детализации помогает быстро выявлять «тяжелые» сессии, которые могут влиять на стабильность всего кластера, и точно определять узкие места в архитектуре .

Цифровизация

В Metrika42 интегрирован статический анализатор кода, который непрерывно проверяет конфигурации 1С на наличие потенциальных ошибок, уязвимостей безопасности и мест, снижающих общую производительность. Формируемый им отчет позволяет разработчикам и архитекторам системно подходить к устранению технического долга, а не реагировать на проблемы по мере их возникновения. Это повышает не только стабильность, но и безопасность работы с данными в «1С», что особенно критично в условиях ужесточения законодательных требований.

«Для бизнеса, где «1С» является кровеносной системой, отвечающей за логистику данных и финансовые операции, простои и замедления напрямую конвертируются в потери выручки и репутационные риски. Стратегическая цель нашего обновления — сместить фокус клиентов с реагирования на инциденты на проактивное управление производительностью. Объединив расширенный сбор данных с первой версией ИИ-аналитики, мы даем им не просто инструмент мониторинга, а систему для осознанного развития их ИТ-ландшафта», — сказал Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42 в компании EFSOL.

