Efsol расширяет возможности Metrika42: автоматический мониторинг качества кода «1C» и глубокий анализ производительности для ИТ-инфраструктуры бизнеса

Компания Efsol, разработчик продукта для мониторинга и оптимизации ИТ-инфраструктуры на базе «1С:Предприятие», объявила о расширении функциональности облачной версии Metrika42. В продукте появилась новая функциональность «Мониторинг кода 1С», которая позволяет автоматизировать проверку исходного кода, выявлять потенциальные ошибки и снижать технический долг на ранних этапах разработки и сопровождения.

Metrika42 собирает телеметрию о работе ключевых операций, анализирует запросы к базе, диагностирует блокировки и ошибки, а также предоставляет бизнес-ориентированные метрики — в том числе оценку APDEX для принятия взвешенных управленческих решений по оптимизации нагрузки и инфраструктуры.

Функционал мониторинга кода «1С» дополняет существующие возможности и ориентирован на контроль качества разработки, ведь качество кода непосредственно влияет на работоспособность системы и в итоге на бизнес. Анализируется исходный код «1С», формируются отчёты по найденным проблемам и предоставляются рекомендации по их устранению. Проверки могут настраиваться с учётом стандартов разработки «1С» и практик конкретной команды разработки, что особенно важно для крупных проектов и распределённых команд.

В системе сохраняется история проверок, что позволяет отслеживать динамику изменений качества кода от релиза к релизу и объективно оценивать влияние доработок на техническое состояние продукта. Поддерживается работа с файлами форматов .cf, .epf и .cfe, а также управление проверками в рамках отдельных проектов.

Наличие «Мониторинга кода 1С» с уже существующими возможностями Metrika42 формирует единый подход к наблюдаемости работы «1С». Теперь сервис объединяет контроль производительности инфраструктуры и приложения «1С», СУБД, качества кода в одном, позволяя видеть взаимосвязь между архитектурными решениями, качеством разработки и реальной нагрузкой в эксплуатации. Это особенно актуально для компаний, где «1С» является ключевой системой для финансового, управленческого и операционного учёта.

Для ИТ-директоров и технических руководителей новый функционал означает снижение рисков инцидентов, связанных с ошибками в коде, ускорение подготовки релизов и повышение прозрачности процессов разработки. Для бизнеса — это дополнительный уровень контроля над стабильностью критически важной системы и снижение затрат на устранение последствий ошибок в промышленной эксплуатации.

Таким образом, Metrika42 развивается от инструмента мониторинга производительности в сторону комплексной платформы управления качеством и надёжностью систем «1С», объединяющей эксплуатацию, разработку и бизнес-контроль в едином информационном контуре.