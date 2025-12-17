В Metrika42 обновлен сборщик логов и метрик «1С»

Компания EFSOL выпустила обновление облачной системы мониторинга «1С:Предприятие» — Metrika42. В новой версии выполнена модернизация сборщика данных, который позволяет собирать метрики, логи и трейсы. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Обновление направлено на упрощение сопровождения мониторинга: уменьшение количества разнородных компонентов, стандартизацию потоков данных и снижение «расхождений» в настройках между средами. За счет этого инженерным командам проще поддерживать мониторинг как единый сервис и быстрее связывать данные из разных источников при разборе инцидентов.

Новый сборщик используется как единый коллектор телеметрии и позволяет выстраивать управляемые пайплайны сбора и обработки данных наблюдаемости (метрик и других сигналов) в одной конфигурации. Такой подход облегчает масштабирование и последующее развитие мониторинговой архитектуры без наращивания «зоопарка» агентов и интеграций.

Переход на новый сборщик — это шаг к унифицированной архитектуре мониторинга Metrika42, рассчитанной на эксплуатацию в средах, где «1С» является критически важной системой, а требования к надежности и управляемости мониторинга высоки.