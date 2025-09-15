Разделы

EFSOL внедряет систему оповещений о проблемах с производительностью «1С» в Metrika42

Компания EFSOL расширяет возможности решения для мониторинга производительности «» — Metrika42, представив новый механизм оповещений. Теперь пользователи смогут получать мгновенные уведомления о критичных событиях через Telegram или электронную почту, не упуская важные сбои или перегрузки инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Система автоматически фиксирует ключевые инциденты: от замедленных запросов и повышенной нагрузки на серверы до ошибок в регламентных процессах. Важные изменения в работе, такие как падение показателя APDEX, ожидания на блокировках или недоступность хостов, больше не останутся незамеченными — платформа сама проанализирует показатели и известит ответственных специалистов.

Благодаря этому инструменту пользователям больше не нужно вручную отслеживать каждый параметр — мониторинг работает проактивно, помогая реагировать на сбои и поддерживать стабильность бизнес-процессов.

