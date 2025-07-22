Efsol представила функции для изучения длительных запросов «1С» через Metrika42

Компания Efsol продолжает развитие сервиса для мониторинга производительности «1С» — Metrika42, представляя новые дашборды с метриками по запросам «1С».

Новые дашборды позволяют легко сортировать и фильтровать метрики по времени, пользователю, базе данных и другим критериям. Это ускоряет диагностику проблем, позволяя анализировать запросы по продолжительности и частоте вызовов.

Metrika42 автоматически собирает данные для анализа, избавляя от необходимости вручную искать информацию. Все данные отображаются в виде графиков, где запросы сгруппированы по времени и количеству для удобства анализа.

Дашборды показывают не только долгие запросы, но и их влияние на производительность и нагрузку на базы данных, что помогает выявить узкие места в системе и быстро принять меры.

Пользователи могут создавать собственные дашборды и настраивать отображение данных по своим потребностям. Есть два стандартных дашборда: для самых длительных запросов и для самых частых вызовов сервера, а также представлена возможность настроить свой индивидуальный.

С новым функционалом Metrika42 пользователи получают мощный инструмент для быстрого анализа и оптимизации «1С», что помогает поддерживать стабильную производительность и минимизировать сбои.