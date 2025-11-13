Разделы

Metrika42 помогла международному ритейлеру товаров для дома стабилизировать производительность «1С» и превратить мониторинг в инструмент управляемой оптимизации

Компания EFSOL, разработчик облачной системы мониторинга производительности и доступности «1С», сообщила о результатах внедрения сервиса Metrika42 в международной сети розничной торговли. По итогам нескольких периодов наблюдений и экспертной интерпретации данных заказчик получил полную картину работы «», выявил критичные узкие места как на уровне прикладных операций, так и на стороне СУБД, а также скорректировал целевые показатели производительности критичных для бизнеса процессов. Об этом CNews сообщили представители EFSOL..

Кейс демонстрирует, как регулярный облачный мониторинг может дополняться аналитикой экспертов и превращаться из инструмента контроля в средство управления производительностью корпоративной системы.

В основе кейса — ежемесячная интерпретация данных Metrika42 за октябрь 2025 г. по продуктивной базе крупного ритейлера, управляющего десятками торговых площадей и складов. Сервис в автоматическом режиме собирает показатели APDEX, метрики по ключевым операциям «1С», статистику MS SQL, данные о нагрузке на кластер и информацию из технологического журнала.

Эксперты Metrika42 ежемесячно анализируют эти данные и отмечают, какие из отклонений действительно влияют на пользователей и бизнес-процессы, а какие связаны, например, с регламентными работами или избыточно строгими целевыми значениями.

Одной из ключевых проблем заказчика были медленные пользовательские операции — в первую очередь запись и проведение документов, расчет скидок и фискализация чеков. Эти действия выполнялись тысячами раз в день и занимали по 5–10 секунд и более, что давало локальные просадки APDEX и жалобы «1С тормозит».

Metrika42 позволила выделить эти операции в отдельный профиль, зафиксировать среднее время выполнения каждой и связать показатели с конкретными формами и обработками конфигурации. ИТ-служба получила не абстрактную жалобу, а приоритезированный список точек оптимизации и возможность отслеживать эффект после доработок.

Мониторинг также выявил, что часть операций, в частности, закрытие месяца, оценивается как «медленные» из-за завышенных целевых нормативов. Эксперты Metrika42 рекомендовали скорректировать параметры производительности через интерфейс сервиса или справочник «Ключевые операции» в базе. Это позволило руководству видеть объективную картину и исключить ложные тревоги.

Анализ показал, что старт клиентского приложения занимал до 7 минут, а операции обновления задач пользователей вызывали дополнительную нагрузку в рабочие часы. Сервис зафиксировал эти вызовы, отразил их суммарное время и позволил заказчику точно определить источники нагрузки — в частности, тяжёлые динамические списки и обработки, запускаемые при старте сеанса.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

Отдельным результатом стала диагностика СУБД. В один из периодов Metrika42 зафиксировала резкий рост нагрузки на дисковую подсистему и частые взаимоблокировки (Deadlock) в одних и тех же контекстах. Сервис не только показал эти аномалии, но и предложил действия: сверить периоды с регламентными работами, проверить индексы и частоту контрольных точек, а также воспользоваться встроенным инструментом анализа ожиданий на взаимоблокировках.

Благодаря этому удалось устранить избыточные блокировки и сократить количество повторных ошибок в утренние часы, когда нагрузка на систему максимальна.

Внедрение Metrika42 позволило ИТ-службе заказчика перейти от реактивной поддержки к проактивному управлению производительностью.

По итогам проекта: время реакции на инциденты сократилось с нескольких часов до 15–20 мин; устранены повторяющиеся взаимоблокировки и ошибки СУБД; ускорен запуск приложения и выполнение наиболее частых операций; показатель APDEX стабилизировался на уровне 0,9 («хорошо»).

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно
Бизнес

Для бизнеса это выразилось в сокращении простоев, росте производительности персонала и прозрачной оценке работы 1С-инфраструктуры.

«Этот кейс хорошо иллюстрирует стратегический вектор развития Metrika42: мы делаем мониторинг «1С» не просто системой сигналов, а инструментом управления. Когда все данные — от SQL до прикладных операций — собраны в одном месте и переведены на язык бизнес-приоритетов, компания получает не числа, а понимание и план действий», — сказал Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

