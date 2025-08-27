Разделы

27.08.2025 Компания EFSOL запускает Metrika42 Premium — решение для комплексной оптимизации производительности системы «1С» 1
31.07.2025 EFSOL выпустила продукт «DevTools42:Среда разработки 1С» 1
15.07.2025 Efsol выпустила онлайн-сервис для проверки кода «1С» на качество и безопасность 1
14.07.2025 EFSOL выпустил продукт для мониторинга производительности 1С — Metrika42 1
10.07.2025 EFSOL запускает продукт управления CI/CD для разработчиков «1С» в рамках сервиса DevTools42 1

EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг 27 5
8711 5
Telegram Group 2379 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6753 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 2
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 30 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13157 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6045 1
Оповещение и уведомление - Notification 5156 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2120 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6108 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21472 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9687 1
Оцифровка - Digitization 4805 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 401 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5058 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2977 1
EFSOL - Metrika42 5 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 870 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 185 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4950 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9367 1
