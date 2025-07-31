EFSOL выпустила продукт «DevTools42:Среда разработки 1С»

Компания EFSOL продолжает развитие эко-системы для разработчиков «1С и на этот раз выпустила решение «DevTools42: Среда разработки 1С» — облачную среду для разработки «1С», которая включает инструмент статического анализа кода. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

«DevTools42: Среда разработки 1С» подойдет командам, которые устали от недостатков локального написания кода и зависимости от своей ИТ-службы по части обслуживания стендов, а также готовы двигаться вперед по части улучшения качества кода и автоматизации рутины.

Продукт помогает разработчикам «1С» организовать облачное рабочее пространство с масштабируемыми ресурсами для dev- и test-стендов, а также ускорить процесс выявления ошибок, дублирования и уязвимостей в коде через статический анализатор, который всегда под рукой.

Оперативное развертывание нужного количества dev- и test-серверов обеспечивается службой поддержки EFSOL.

Решение предоставляется на базе облачной инфраструктуры EFSOL и включает резервное копирование, а также опционально prod-среду с необходимым уровнем отказоустойчивости «1С».