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Efsol выпустила онлайн-сервис для проверки кода «1С» на качество и безопасность

Компания Efsol представила сервис для проверки кода «1С» на качество, безопасность и уязвимости – «DevTools42: Сканер кода «». Продукт позволяет экономить время на код-ревью, минимизировать количество ошибок в продакшне благодаря автоматической проверке с отчетом и рекомендациями по устранению проблем.

«DevTools42: Сканер кода «1С» в первую очередь нацелен на команды разработчиков «1С», которые хотят улучшить качество своего проекта, а также быть уверенными в том, что ошибки не попадут в продакшн.

Для запуска сканирования достаточно лишь отправить код в формате .cf,.epf или.cfe, после чего происходит автоматический запуск проверки и обработка данных. После генерации отчета пользователь получает ссылку на его просмотр.

С этим инструментом решается известная проблема трудоемкости ручных проверок кода «1С». Используя сканер на постоянной основе, разработчики могут контролировать и снижать объемы технического долга. Благодаря детальным отчетам можно точно понять, где проблема и как её устранить в соответствии со стандартами написания кода «1С».

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