EFSOL запускает продукт управления CI/CD для разработчиков «1С» в рамках сервиса DevTools42

EFSOL представляет сервис автоматизации групповой разработки «1С» в рамках своего сервиса DevTools42: Управление CI/СD «1С». Новый инструмент предназначен для упрощения процессов создания, тестирования и выпуска программных продуктов «1С» для группы разработчиков. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

DevTools42: Управление CI/СD «1С» позволяет за несколько кликов создавать проекты разработки, управлять ветками фич и версионированием кода «1С», а также шагами автоматического анализа и тестирования кода.

Одним из шагов в DevTools42: Управление CI/СD «1С» является автоматический статический анализ кода «1С», который помогает предотвратить ошибки на стадии разработки и тестирования. Система автоматически проверяет код «1С» на соответствие стандартам БСП и правилам разработки, предоставляя детальные отчеты и рекомендации по исправлению ошибок, что позволяет обеспечить стабильность и высокое качество проектов.

EFSOL внедряет best practices из мира автоматизации разработки программных продуктов в сферу разработки «1С», включая использование веток и код-ревью через запросы на слияние, что помогает стандартизировать процесс выпуска изменений и улучшить качество кода. Под капотом используется git, но пользователю не обязательно уметь с ним работать, поскольку продукт поставляется в формате SaaS и минимизирует порог входа за счет простых сценариев командной работы.

Введение инструмента в процесс работы команды разработки «1С» ускоряет выпуск изменений кода «1С», сокращая сроки Time-to-market и автоматизируя рутинные процессы разработки. Это дает повышение эффективности и сокращение времени на внедрение изменений.